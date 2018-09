à la 73e AG de L’ONU

Le président Ibrahim Boubacar Keïta s’est engagé, devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, à faire avancer le processus de paix au Mali, dont la mise en œuvre a enregistré des avancées et des progrès «considérables».

Récemment réélu pour un second mandat de cinq ans, le président malien a, en outre, réaffirmé mercred dernier, son «engagement total à ne ménager aucun effort pour assurer une mise en œuvre diligente et intégrale de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger», rappelant que c’était «la seule alternative» pour son pays de renouer avec la paix et la stabilité, condition sine qua non de tout développement. L’Accord de paix et de réconciliation au Mali signé, dans une première étape en mai 2015 et dans une deuxième phase en juin de la même année, par toutes les parties maliennes à Bamako, avait été conclu après cinq rounds de dialogue, engagés en juillet 2014 sous la conduite d’une médiation internationale, dont l’Algérie était le chef de file. Devant les Etats membres de l’ONU, M. Keïta s’est félicité des avancées réalisées par son gouvernement et les autres acteurs maliens dans la mise en oeuvre du processus de paix, relevant l’absence de belligérance et d’affrontements entre les forces armées maliennes et les mouvements politico-militaires, depuis la signature de l’accord en mai/juin 2015. Le président Keïta s’est également réjoui du retour de l’administration malienne à Kidal et dans les autres régions du nord du pays ainsi que et de la création et l’opérationnalisation en cours des régions de Ménaka et de Taoudéni. Il a, à la même occasion, noté avec satisfaction l’installation des autorités intérimaires dans les cinq régions du Nord, le lancement des opérations du Mécanisme opérationnel de coordination à Kidal, Tombouctou et Gao et la poursuite du processus de Désarmement, démobilisation, réinsertion (DDR) et de la réforme du secteur de la sécurité.



Les parties maliennes face à leur

responsabilité



Européens et Union africaine ont mis la pression mercredi dernier, sur les signataires de l’accord de paix au Mali, gouvernement et groupes politico-militaires afin d’accélérer sa mise en œuvre. «Les Maliens doivent maintenant travailler sans délai à l’accélération de la mise en œuvre de l’accord de paix», a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, lors d’une réunion sur le Mali en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU.

«J’exhorte les autorités maliennes et les autres acteurs concernés à accélérer la cadence», a également souligné le président de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat. «Sur le processus de paix, nous ne pouvons pas nous contenter de répéter les mêmes messages année après année», a martelé la chef de la diplomatie de l’Union européenne, Federica Mogherini. «Les acteurs maliens, signataires ou pas de l’Accord doivent se positionner clairement soit en faveur de l’Accord soit en dehors et en assumer les conséquences avec cohérence», a-t-elle insisté. Pour éviter tout désengagement de l’accord, le Conseil de sécurité de l’ONU a menacé de sanctionner les responsables de groupes politico-militaires accusés de contrevenir à l’accord de paix de 2015.

Les progrès enregistrés dans le processus de paix au Mali par M. Keita ont également été partagés par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui a assuré lors d’une réunion de haut niveau sur la situation au Mali ­—en marge de sa participation aux travaux de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU— que la mise en œuvre de l’Accord de paix issu du processus d’Alger a «enregistré des progrès considérables». En sa qualité de président du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, M. Messahel a indiqué que cette rencontre intervient dans une phase importante de la mise en œuvre de l’Accord de Paix, au lendemain de l’élection présidentielle du 29 juillet et du 12 août 2018. «Cette rencontre, comme celles qui l’ont précédée, traduisent tout l’intérêt que la communauté internationale accorde au Mali et, au-delà, à la zone du Sahel», a ajouté le ministre. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que malgré les obstacles et les difficultés auxquels fait face l’Accord de paix au Mali, sa mise en œuvre a enregistré des progrès comme en témoignent les nombreux observateurs et les Nations unies, en particulier. M. Messahel a, à la même occasion, rappelé trois faits dans l’avancement sur la voie de la paix au Mali, notant notamment «le retour de la confiance entre les parties maliennes, la volonté commune des parties, exprimée d’une seule voix, d’aller de l’avant dans la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de paix et d’aborder sereinement les prochaines étapes du processus de paix, et l’expression d’un soutien franc de la communauté internationale et des Nations unies, en particulier pour accompagner les parties maliennes dans la stabilisation et la consolidation de la sécurité de leur pays». «Notre rôle en tant que communauté internationale, notamment au sein du Comité de suivi, est d’accompagner les parties maliennes, dans le cadre d’un agenda unique dans le seul intérêt du peuple malien», a conclu M. Messahel.

Algérie - USA

Des relations fortes



«Les relations algéro-américaines sont profondes et fructueuses», a affirmé jeudi dernier la porte-parole en langue arabe du département d’Etat, Erica Chiusano, lors d’une téléconférence animée avec son collègue francophone Brian Neurbert à partir du siège de l’ONU où se tient la 73e session de l’Assemblée générale. Tour à tour les deux porte-paroles ont répondu aux questions des journalistes présents au siège de l’ambassade à Alger avec diplomatie. «Entre les deux pays nous avons une relation bilatérale forte», et d’affirmer que «Les usa apprécient leur partenariat avec l’Algérie».

Ainsi il sera rappelé que «l’un des volets importants» de la coopération bilatérale est «le volet sécuritaire et la lutte contre le terrorisme». De même, qu’il sera indiqué qu’entre les deux pays plusieurs programmes sont en cours dans le but de renforcer cette coopération. «Nous avons plusieurs programmes avec l’Algérie pour renforcer la relation dans ce domaine et renforcer la coopération», déclarera Brian Neurbert. Et de poursuivre que «la lutte contre le terrorisme est un sujet important pour les USA et pour de nombreux autres pays dans le monde». Par ailleurs le rôle de l’Algérie dans la stabilisation de la région a été salué.

Interrogés sur les prochaines élections présidentielles, les deux diplomates déclareront que du point de vue de Washington, «ce qui compte est le respect du processus électoral et le respect de la volonté des électeurs». Erica Chiusano dira aussi que «son pays est disposé à travailler avec le gouvernement élu à l’issue de la prochaine présidentielle».

N. K.

M. Messahel s’entretient avec ses homologues

Concertations d’intérêt commun

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu, avec son homologue syrien, Waleed Al Muallem. L’entretien a permis aux deux ministres d’aborder les relations bilatérales et de procéder à un échange de vues sur la situation en Syrie et dans la région. L'entretien avec son homologue jordanien Ayman Safadi a porté sur les relations bilatérales, la situation au Moyen-Orient et dans la région. Avec son homologue de la Corée du Nord M. Ri Yong-Ho, il s’est félicité de la célébration par les deux pays, le 25 septembre 2018, du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Avec le ministre des Affaires étrangères de Vanuatu, Ralph Regenvanu l'entretien a été axé sur la redynamisation des relations bilatérales, notamment à travers l’échange de visites entre les deux pays pour explorer les voies et moyens de leur renforcement. L'entretien avec son homologue arménien Zohrab Mnatsakanyan a été l’occasion pour les deux ministres d’exprimer leur volonté de mettre en place un cadre devant encadrer la relation bilatérale et renforcer et diversifier la coopération entre les deux pays dans divers domaines. M. Messahel s’est également entretenu avec son homologue chypriote Nikos Christodoulides, ce qui a permis de procéder à une évaluation de l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de leur renforcement, dans divers domaines, notamment ceux de l’énergie et du tourisme. Avec son homologue polonais Jacek Czaputowicz, l’entretien a porté sur «le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines notamment de l’énergie, de la formation, de l’agriculture du tourisme».

Le MAE a rencontré son homologue estonien Sven Mikser avec il a abordé l’état des relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur renforcement dans divers domaines. Ils sont convenus, à cet égard, de poursuivre leurs efforts à l’effet de redynamiser la coopération et les échanges entre les deux pays. L’entretien avec le secrétaire général adjoint du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov a porté sur la coopération entre l’Algérie et les Nations unies dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment à la lumière des résultats de la Conférence de Haut niveau, tenue à New York les 28 et 29 juin dernier.

Avec le secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires politiques des Etats-Unis d’Amérique, David Hale, il a abordé les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, notamment à l’occasion des prochaines échéances bilatérales.

M. Messahel s’est entretenu avec son homologue russe, Sergei Lavrov, avec lequel il passé en revue l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de son renforcement, notamment à l’occasion des prochaines échéances bilatérales.

L’entretien avec le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel, a porté sur la coopération dans la région de la Méditerranée et les perspectives de son évolution dans cette région du monde.