Dans la LUCARNE : On fonctionne sans coach

Dans tous les pays du monde, le coach occupe une place de choix, puisqu'on commence d'abord par le choisir avant de le faire pour les joueurs. C'est vrai que ce sont les dirigeants qui commandent et font comme il leur plaît. Néanmoins, pour l'entraîneur qui prendra en main les destinées du club, ils sont trop regardants. C'est-à-dire qu'ils ne font pas venir n'importe qui. Celui qui sait choisir le technicien qui mènera le bal aura réussi un grand coup pour que son équipe aille le plus loin possible, aussi bien en championnat national en coupe que dans les compétitions majeures. C'est un constat qui s'impose à tous et ce, quel que soit le pays où l'on s'y trouve. C'est un peu une règle universelle sauf pour ceux qui n'ont pas les moyens pour faire un choix. Là, on, peut dire qu'il s'agit d'une autre paire de manche. Toutefois, chez nous, dans notre championnat national, l'entraîneur du club est devenu, par la force du temps et des années qui passent, comme l'avait dit le regretté Laâdi Flici, le "maillon faible ". C'est-à-dire tout le monde "essuie son couteau" sur lui. C'est plus simple, et cela arrange toutes les parties, notamment pour ceux qui ont été derrière toutes les décisions prises avant le début de saison aussi bien pour le recrutement de l'entraîneur que des joueurs. On mettant tout sur le dos de l'entraîneur, ils seront, quelque part, hors d'atteinte du fait que personne ne peut leur demander des comptes, puisqu'ils ne sont responsables de rien. C'est lui qui a fauté et il doit partir. C'est un peu le cas de ce qui se passe au sein du MCA ces derniers temps, et cela continue de nos jours encore. Personne ne veut assumer la responsabilité de la " fronde " qui existe au sein du doyen des clubs algériens. Des joueurs qui ne veulent visiblement pas jouer sans que le changement ne s'opère à la tête de la présidence du club. Il a été « éjecté » avant qu'il ne revienne en ne faisant porter le chapeau qu'à l'entraîneur Casoni. Ce dernier, de l'avis de tous, est un excellent entraîneur. Il avait donné une certaine « griffe » au MCA qui pratiquait un beau football, notamment lors de la saison écoulée. Comme par on ne sait quel subterfuge, l'équipe ne gagne plus et se fait battre par des équipes loin d'être des «foudres de guerre» par un 5 à 0. Il était clair que les joueurs ont abdiqué en raison d'une question strictement «administrative». Aujourd'hui, on fait appel à des entraîneurs qui veulent réussir la «bonne affaire» avec le club géré par Sonatrach, l'entreprise «nourricière» du pays. Les techniciens défilent devant la direction du club. Normalement, c'est le C.A qui doit faire le choix pour trouver le remplaçant idéal à Casoni qui vient de rejoindre les qataris d'Al Khor. Ils savent même s'ils ramènent Courbis (il a donné son accord pour donner un coup de main à l’équipe), ils ne pourront pas faire fonctionner comme ils le veulent la «machine mouloudéenne». Car, le vrai problème est que les joueurs ne sont pas «chauds» pour adhérer à la politique du Directeur général. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, ce sont eux qui font la «pluie et le beau temps». Là, personne ne peut nous convaincre du contraire. Laissons le temps au temps pour faire la part des choses !

Hamid Gharbi