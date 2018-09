O Médéa 1 - DRB Tadjenanet 1 : équitable

L'Olympique de Médéa devra attendre encore avant de signer son premier succès à domicile de la saison. Hier, à l'occasion de la huitième journée du championnat de la Ligue 1, les camarades du capitaine Addadi ont été tenus en échec par le Difaâ de Tadjenanet. Les deux teams, qui peinent à trouver leur équilibre depuis l'entame du championnat, se sont séparés sur le score de parité de un partout, à l'issue d'une partie très disputée. Les poulains du coach Hammouche, visiblement très déterminés, sont rapidement rentrés dans le vif du sujet, dans cette partie marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu surtout. Prenant l'initiative du jeu à leur compte, les Olympiens se sont montrés dangereux, dès les premières minutes de jeu. 10', Benamar ne parvient pas à reprendre la remise de la tête de son coéquipier Abdelhafid, alors qu'il se trouvait seul sur la ligne des six mètres. De leur côté, les protégés de l'entraîneur Bouhelal ont surtout favorisé le jeu de contre, pour tenter de surprendre leurs adversaires. 12', le portier Khiter s'y prend à deux fois pour capter sur la ligne le coup franc de Bensaha. 17', Baouche oblige Belkerrouche à se coucher pour sauver sa cage. Le rebond a failli surprendre le gardien. 20', le heading de l'attaquant Abdelhafid passe à peine sur la transversale. Les visiteurs répliquent juste après par l'intermédiaire de Taïb. Le virevoltant ailier du Difaâ se joue de la défense, avant de voir sa balle effleurer le poteau droit de Khiter. Les locaux continuent de pousser et parviennent enfin à concrétiser leurs efforts. 40', d'une superbe reprise acrobatique, parvient à tromper la vigilance de Belkerrouche. Les visiteurs ne baissent pas pour autant les bras. 45', Bensaha surprend le gardien d'un joli coup franc et remet les pendules à l'heure. En seconde période, le jeu s'est un peu emballé. Le DRBT a montré des intentions offensives plus franches, alors que l'OM a pris un peu plus de risques. Ainsi, les deux formations se sont pratiquement rendu coup pour coup. 54', Bensaha manque de peu de surprendre Khiter, sur coup franc. 58', Abdelhafid manque lamentablement face au gardien. 66', le tir de Chekhrit, qui venait de remplacer Sameur, passe à côté. Les visiteurs répliquent juste après par l'intermédiaire de Demene, dont le tir est bien capté par le gardien. 74', Chekhrit s'illustre une fois de plus, mais sa balle est interceptée par Belkerrouche. Les locaux poussent de plus belle, mais n'arrivent pas à déstabiliser le bloc défensif adverse. L’OM enregistre ainsi un autre faux pas at home. De son côté, le DRBT, dans une position inconfortable, arrache un précieux nul.

Rédha M.