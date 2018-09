PAC - USMA : un derby qui promet

Toutefois, le derby entre le PAC et l’USMA, au stade de Bologhine, sera le « clou » du jour. Il est clair que les usmistes auront fort à faire devant cette équipe du Paradou. Cette dernière, faut-il le préciser, alterne le bon et le moins bon dans un championnat dominé jusqu’ici par la JSK qui a consolidé son poste de leader en disposant de l’ESS, chez elle, sur le score de 1 à 0. Certes, les sétifiens ont contesté vigoureusement l’arbitrage d’Abed Charef, mais les gars des hauts-plateaux sont en net recul. Les usmistes peuvent l’emporter afin d’oublier leur élimination en coupe de la CAF devant Al Masry (Égypte). Toutefois, les pacistes sont capables de réussir un très bon résultat. Il faudra s’attendre à un match indécis de bout en bout.

À Belouizdad, le CRB, sans son public, puisque le match est à huis clos, jouera «gros» devant une équipe du MCO qui s’est réveillée quelque peu, comme le prouve son match contre le MCA où il avait emporté une précieuse victoire (4 à 3). Il est clair que les locaux sont appelés impérativement à se secouer aujourd’hui devant cette bonne équipe du MCO qui vient de changer d’entraîneur. Il est évident que la tâche ne sera pas aisée pour les poulains de Chérif El Ouazzani qui est sur une «chaise éjectable».

Au stade de l’unité Maghrébine, le MOBéjaïa recevra une formation de la JSSaoura en mal de points. Les gars du sud du pays restent sur une défaite inattendue, à Tadjenanet, devant le DRBT sur un penalty un peu généreux. Il est clair que Zerouati et son groupe, qui sont en mésentente ouverte avec la FAF de Zetchi, risquent de laisser des «plumes» cette fois-ci encore.

Car, les arbitres ne sont pas sur la même longueur d’onde avec les dirigeants de ce club. Ceci dit, on assistera à un match très ouvert, même si les locaux partiront avec l’avantage des pronostics. Notons que le match MCA-CSC a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation du MCA à la coupe arabe des clubs champions.

Que le fair-play soit au rendez-vous !



H. G.



Programme d’aujourd’hui :



Alger (20-Août 1955) : CR Belouizdad - MC Oran 16H00 à huis clos

Béjaia - Unité Maghrebine : MO Béjaia - JS Saoura 17H45

Bologhine - Omar-Hamadi :

Paradou AC - USM Alger 17H45

Sidi Bel Abbès - 24-Février 1956: USM Bel Abbes - CAB Bou Arréridj 17H45