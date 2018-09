Musique symphonique avec «Concert de cordes et d’accords » : Quand Mozart répond à Vivaldi

Lorsque les cordes du violon retrouvent les mystérieuses sonorités du piano, il est inconcevable de se mettre à penser laissant place au subconscient. Une centaine de mélomanes ont vécu cela jeudi soir, à l’auditorium de la radio algérienne Aissa-Messaoudi, lors d’un concert de musique symphonique intitulé « Concert de cordes et d’accords ». Organisé par le centre culturel italien en collaboration avec la radio algérienne, le spectacle a été assuré par « Le trio MaVeNa », le célèbre pianiste italien Massimiliano Sinceri, le violoniste algérien Nazim Ali Yahi, ainsi que la virtuose violoniste russo-algérienne Vera Ait Ali, un pur régal pour les passionnés de cette musique ensorcelante. En présence d’un nombreux public, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, les musiciens ont fait voyager l’assistance vers des contrées lointaines, faisant appel à des sensations de méditation, mais surtout, en effectuant un voyage dans le temps pour retrouver les grands musiciens de cette catégorie, ayant bâti les fondements de cette musique intellectuelle d’élite. La couleur a été annoncée par le trio pour célébrer l’immense compositeur italien Antonio Vivaldi à travers la Rv 522, un Concerto pour deux violons, orchestre à cordes et continuo en La mineur Rv 522 (transcription pour deux violons et piano), suivi par la BWV 1043 DE Jean-Sébastien Bach. La complicité entre les musiciens a fait que le public savoure une qualité technique impressionnante du trio. Les pauses du pianiste laissent le champ aux violonistes pour faire vibrer le violon et produire des sonorités exaltantes. Lorsque le pianiste italien Massimiliano Sinceri laissait parler ses doigts, c’était le moment de l’extase, notamment lorsque le trio a enchaîné pour célébrer l’immortel Wolfgang Amadeus Mozart à travers un grand concerto pour deux violons et orchestre K 190 (transcription pour 2 violons et piano). Les musiciens ont par la suite interprété « Fantasia sur les thèmes de Norma » du compositeur italien Vivcenzo Bellini avant de changer de tempo pour aller vers les sonorités du nouveau monde. En effet, « Smoke gets in yout eyes » du célèbre compositeur américain Jérôme fut interprété dans une ambiance des plus chaleureuses avant de finir en beauté par une note de jazz ; « tea for two » de Doris Day.

Kader Bentounès