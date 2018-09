24e anniversaire de l’assassinat de Cheb Hasni : Le chantre éternel

Tous les mélomanes, sans exception, gardent en mémoire le 29 septembre1994. un coup de tonnerre dans le ciel du monde de la chanson raï.

une terrible nouvelle tombe comme un couperet, Cheb Hasni vient d’être lâchement assassiné dans son quartier natal de Gambetta à Oran. il n’avait que 26 ans. Hasni n’était pas brillant dans ses études au collège, sa passion étant la musique, et était un grand mordu du foot et du billard. le roi de la chanson sentimentale est mascaréen de souche, d’Ouled el-khamssa, près de Tighennif plus précisément, nous a confié Sid Ahmed Hassani, musicologue de formation, qui a côtoyé une pléiade de grands artistes de la région ouest comme Cheb Bilal, Cherigui Abdelkader, Rahal Zoubir, hasnaoua. Hasni était le dernier garçon de la modeste famille Chekroun. son père était ferronnier ou mécanicien dans le quartier populaire de Gambetta. Pour sa veuve, le jour de sa disparition était un jour noir dans sa vie. Mme Chekroun Melouka a appris la tragique nouvelle de sa mort à la télévision, en France où elle a rejoint sa famille un jour avant l’assassinat de son mari.

le destin en a voulu ainsi. «La veille, il avait un pressentiment», dit sa femme. son unique enfant, Abdallah, n’avait que cinq ans. Hasni et Melouka se sont mariés en France, et plusieurs chanteurs du raï y ont assisté. Celle que Hasni a toujours vénérée donnera beaucoup de vérités méconnues du grand public et des mélomanes. Elle a parlé de ses vrais amis de la chanson, de sa famille, et elle en veut à tous ceux qui ont tenté vainement de salir sa personne. Elle dit qu’il a chanté, en gage d’amour, beida mon amour, comme Johnny Hallyday a chanté que je t’aime pour son épouse. Tout le monde l’aimait à Perpignan, notamment au café L’Univers. Elle est fière du patrimoine culturel légué par la grande star du raï, et s’oppose farouchement au contenu du film réalisé sur son parcours.

Mustapha, le grand humoriste et son voisin dans le quartier Gambetta, n'a pas tari d'éloges à son égard, en disant qu'il l'a vu grandir, et conteste, lui aussi, le contenu du film la Dernière chanson, retraçant la vie de Hasni, en se sens que le scénario du film est tissé d’imagination et n'a rien à voir avec la vie de ce grand chanteur de raï. Ses proches et ses amis insistant sur le fait que Hasni était un phénomène unique en son genre dans la chanson du raï sentimental. Ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui, ainsi que ses amis s’accordent à dire que c’est un artiste exceptionnel, par son talent et la douceur de sa voix angélique, et ce n’est ni Berkane kouider, chef d’orchestre, ni Boucif, propriétaire d’un studio d’enregistrement, ou Kaddour, son ami d’enfance, qui diront le contraire. Il doit son succès à sa voix qui fut découverte, lors d’un festival organisé au palais des Sports à Oran, nous indique Berkane kouider, et depuis, c’est une ascension fulgurante dans le monde du raï. Vingt-quatre ans après sa disparition, Cheb Hasni, de son vrai nom Hasni Chekroun, est toujours présent parmi ses fans, car, tout simplement, il était tant aimé par tous, lui qui a laissé plusieurs albums en attente après sa disparition. Le regretté Hasni est toujours vivant dans les esprits, et sa voix limpide et douce qui fait chavirer les âmes sensibles est toujours entendue et écoutée dans les foyers, dans les lieux oubliés ou en voiture, dans les bus et les taxis. C’est une vraie icône de la chanson raï, nous disent à l’unisson ses fans, ces accros de ses chansons et de ses tubes qui sont tout simplement indémodables.

On oublie parfois, en écoutant ses chansons, que ce grand chanteur n’est plus parmi nous, 24 ans après son assassinat, tombé sous les balles des hordes terroristes. Hasni n’est pas éphémère comme le commun des mortels... après sa mort, il séduit toujours les jeunes, même ceux qui ne l’ont jamais connu de son vivant, à l’exemple de Bakhti, 18 ans, nouveau bachelier, qui écoute, sur son smartphone, à longueur de journée, les chansons de la légende Hasni. son cœur, nous a-t-il confié, est «habité» par ce chanteur du raï sentimental à souhait. On se souvient toujours de Hasni, une expression et un sentiment qui prennent, au fil des années, la forme d’un attachement, d’une dévotion qui ne dit pas son nom chez les jeunes générations. Durant la décennie noire, bien que détenteur d’une carte de résidence en France, où il avait femme et enfant, et malgré les injonctions de son manager, il refusait de quitter définitivement Oran, où, le 15 février 1995, le producteur Rachid Baba-Ahmed, une autre figure du raï, sera également assassinée. Hasni anime les mariages et écume les cabarets, en cachette, bien évidemment, de ses parents. En 1987, il sort son premier album, une reprise du tube El barraka (La baraque), en duo avec Zehouania. Gambetta est son quartier, son enfance, son succès. Le souvenir de Hasni est très sentimental, même lorsqu’il se plaint du «visa» refusé. les jeunes ne disent plus «celui-là est amoureux», ils disent : «il écoute Hasni.» Le portrait du Hasni brossé par ses admirateurs, sa mère et son quartier n’a rien de bien renversant, de colossal : un simple fêtard, pas frimeur, généreux et sensible. Fèrketi El-Echra, Dawini bedwak, Mazal galbi m’elkiyya ma bra, Guaâ ennssa furent portés à l’écran par la télévision publique. Sa mémoire reste très vivace chez la jeunesse algérienne. Il laisse derrière lui l'image d'un homme et reste l'idole de toute une génération. Son fils Abdallah, 28 ans, est marié et père de deux enfants, dont l’un porte le nom de son grand-père, Hasni. Il a fait opposition auprès des organismes quant aux œuvres laissées par son père. Melouka dit qu’elle vit pour son enfant, et un livre autobiographique, ajoute-t-elle, sera publié incessamment, et compte créer une fondation culturelle et caritative qui portera le nom de cet illustre artiste de la chanson hors pair qui a charmé, plusieurs années durant, les jeunes mélomanes, lui, qui, par pressentiment ou autre sentiment, a chanté quelques années avant sa mort, galou Hasni mate. présage malheureux ou concours de circonstances ? Hasni est parti en laissant un grand vide dans le monde du raï moderne sentimental. le monde de la musique le pleure toujours. et durant ce même mois, et en l’espace de quelques jours seulement, le monde musical a perdu successivement deux ténors de la chanson algérienne, Rachid Taha et Djamel Allam.

A. Ghomchi

DOULOUREUX SOUVENIR



Il est midi à Oran en ce funeste jour de jeudi 29 septembre 1994 lorsque, sorti de nulle part, un jeune homme bien habillé, au crane rasé, s’avance vers Hasni, qui discutait tranquillement avec ses amis du quartier Gambetta, et lui tire deux balles fatales.

La nouvelle de la mort de Hasni fit rapidement le tour de la capitale de l’ouest du pays et de l’Algérie entière. L’assassinat de l’idole des jeunes mit en émoi les Algériens et un ciel endeuillé a couvert le pays. Quelques jours après, le GIA, le Groupe islamiste armé, revendiquait l'attentat dans son bulletin clandestin dans lequel il soulignait que le chanteur était aux yeux du GIA «un ennemi de Dieu qui propageait le mal dans le pays». Dans un contexte de folie meurtrière, les terroristes et leurs commanditaires voulaient imposer leur diktat. Pas de musique, pas de cinéma, ni de théâtre, que des larmes, du deuil et de la mort. Ils brûlent les usines, assassinent les enseignantes, les artistes et les journalistes. La peur devait changer de camp, avait déclaré, à Oran, le premier ministre de l’époque, Rédha Malek, à la mort du dramaturge Abdelkader Alloula. La lutte antiterroriste s’intensifia et la mobilisation fut totale. Il était question de rester vigilant face à l’hydre terroriste.

C’est une fulgurante carrière qui s’arrête brusquement, mais la disparition de Hasni ne mettra pas un terme à son immense succès et à sa grande popularité. Hasni même mort est aimé et ces cassettes et CD se vendent bien. Cheb Hasni, de son vrai nom Hasni Chakroun, est un passionné de la musique Raï ; il avait à peine 12 ans quand il impressionne des éditeurs qui l’ont découvert dans des cabarets à Oran. Hasni a enregistré sa première cassette en duo avec Zahouania en chantant «El Baraka»; une sulfureuse chanson. Le succès est immédiat. Quelques années plus tard, Hasni perfectionne son art et joue du synthétiseur. Il mise sur un nouveau genre, avec une musique aux sonorités nouvelles, et il crée ce qui est appelé le Raï sentimental. Belles musiques et des paroles qui disent l’amour, le mal des jeunes et l’espoir.

Hasni est très prolifique, il n’arrête pas de composer et d’enregistrer de nouvelles cassettes. Le succès le suit partout et ses concerts sont suivis par un nombreux public. Dans un mémorable méga concert organisé au stade du 5-juillet, un de ses derniers spectacles, Hasni avait cassé la baraque. Ils étaient des milliers à être présents au stade et l’affiche était belle avec les célébrités de la chanson algérienne.

Hasni était programmé pour le final et le public n’attendait que lui et scandait son nom depuis le début de la soirée. Ce n’est que vers 4 heures du matin qu’il monte sur scène sous les applaudissements du public et sans plus attendre, il entame son mini récital avec ses tubes, «Mazal kayen l’espoir», «El Visa», «Matebkich», «El Beida mon amour» et tant d’autres chansons.

Le public jubile, Hasni, micro à la main, ne s’arrête pas, il enchaîne des titres. Il était ainsi, généreux. Hasni un douloureux souvenir. Il a été assassiné alors qu’il n’avait que 26 ans.

A. T.