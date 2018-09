M. Ouyahia reçoit le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, a reçu jeudi dernier, à Alger, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Bin Abdulkarim Al-Issa qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

L'audience s'est déroulée en présence du président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah. Pour rappel, une convention-cadre de coopération a été signée entre le Haut conseil islamique et la Ligue islamique mondiale. Elle porte sur l'échange d'expériences et l'organisation de manifestations scientifiques, ainsi que sur la recherche des voies et moyens de lutte contre l'extrémisme et la violence. La délégation de la Ligue islamique mondiale a entamé samedi dernier, une visite en Algérie dans le cadre de la consolidation des relations de coopération avec les institutions et les instances similaires à travers le monde.