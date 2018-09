13e anniversaire de l’adoption de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale

Il est des dates qui sont synonymes d’un véritable tournant dans la vie d’une nation. Celle du 29 septembre 2005, qui a vu le peuple algérien adopter massivement la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, en est une. Elle représente, à la fois, la fin d’une époque destructrice faite de barbarie terroriste et de son lot de crimes lâches et abominables, et l’ouverture d’une nouvelle ère de refondation de l’État, de développement tous azimuts qui ne pouvaient voir le jour sans le recouvrement de la paix et de la stabilité. La célébration, aujourd’hui, du 13e anniversaire de la Réconciliation nationale, c’est aussi cette rétrospective sur le parcours exceptionnel d’une Algérie, qui, grâce aux sacrifices de ses enfants, a pu vaincre l’hydre intégriste, puis, sous la gouvernance d’un Chef d’État visionnaire, s’est mise à la conquête du progrès et au recouvrement de ses valeurs ancestrales de solidarité et de cohésion nationales.

Un retour sur un passé récent, et l’on est bien tenté de dire que ce pays revient de loin. Il a frôlé l’abîme durant ces années où les populations subissaient massacres sur massacres, qui secouaient de manière tragique villes et villages, dont certains étaient réputés jadis pour être des fiefs pour terroriste sans foi ni loi.

Néanmoins, ils ont pu se hisser aujourd’hui en véritables pôles d’attraction socio-économiques, et ce grâce à l’option judicieuse de mise en œuvre de la politique de paix et de réconciliation nationale, que le Chef de l’État a érigée en préalable à la politique de développement national. Le chemin parcouru, au demeurant éloquent, a été également accompagné d’un processus de réformes audacieuses destinées à réaffirmer l’ancrage de l’État de droit et à inscrire résolument l’Algérie sur la voie de la modernité et du progrès.

En ce 29 septembre 2005, et à l’annonce des résultats du référendum sur la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui s’est traduit par une adhésion massive des citoyens à ce projet salvateur, le pays a vécu des instants de liesse populaire. Plus qu’un exploit, le succès, consacré à travers la mise en œuvre des dispositions de la Réconciliation nationale, a également permis au pays de retrouver sa place sur la scène internationale, en tant que promoteur des valeurs de la paix de la stabilité dans le monde.

Treize ans après l’adoption de la Réconciliation nationale, l’expérience algérienne en matière de promotion de la stabilité est aujourd’hui sollicitée par d’autres pays en proie à des crises internes.

Ceci à un moment où l’Algérie, résolument portée sur le combat contre toutes formes d’extrémisme violent, a dédié à l’humanité la Journée du vivre ensemble en paix, objet d’une résolution onusienne adoptée en mai dernier.

Karim Aoudia

consécration sur le terrain



La réconciliation nationale prônée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis son accession à la magistrature suprême du pays, a permis le retour de la paix, de la stabilité et de la sérénité. Après l’adoption et la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, le 29 septembre 2005, le pays respire aujourd’hui la quiétude et la fraternité. Les bienfaits de la réconciliation nationale sont multiples, à commencer par le retour de la confiance et de la stabilité, qui sont à l’origine de la reprise du développement sous tous ses aspects. Annaba, à l’instar de l’ensemble des autres régions du pays, a réalisé d’importants acquis, grâce à ce climat d’assurance et de paix. Des familles entières qui habitaient dans des zones isolées, fuyant le terrorisme pour venir s’installer autour des villes et villages en quête de sécurité, ont pu regagner leur ancien domicile, à la faveur de la réconciliation nationale. C’est le cas des familles des localités d’Aïn Barbar, de Bouzizi et de Romanet (Seraïdi), qui avaient abandonné leur foyer, pour s’installer dans le Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS). D’autres familles, venant de localités rurales enclavées, ont trouvé refuge dans la périphérie des communes d’El-Bouni et d’Aïn Berda, habitant dans des conditions difficiles et précaires. Mais la réconciliation nationale leur a facilité le retour à leurs terres. Le simple citoyen estime que la réconciliation nationale a été une des initiatives politiques importantes qui ont permis le sauvetage et la sauvegarde du pays de la division et de la guerre civile. C’est l’avis de gens de différentes catégories socioprofessionnelles dont des moudjahidine et des retraités que nous avons interrogés. Pour le professeur en sciences politiques à l’université Badji-Mokhtar d’Annaba, Abdesselam Filali, «la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, adoptée par référendum le 29 septembre 2005, est un point de repère», marquant, selon lui, «une rupture entre deux visions politiques et sociétales». Politiquement, elle signifie, a-t-il expliqué, un dépassement des pratiques politiques qui ont eu des répercussions néfastes sur le fonctionnement des institutions de l’État. «C’est ainsi qu’on peut aborder ce moment comme un acte où l’État a récupéré son prestige et son autorité», a-t-il soutenu. S’agissant de la deuxième vision, la société algérienne a connu des perturbations très graves au double plan de sa cohérence et de sa structuration. Cela est dû, a-t-il argumenté, à la fracture vécue par les concitoyens durant la décennie noire, marquant un affrontement idéologique entre deux approches très distancées. Aujourd’hui, les bienfaits qu’a engendrés la réconciliation nationale sont concrets, et personne ne pourra les occulter, tant la stabilité et la quiétude règnent dans le pays, au point que l’expérience algérienne dans ce domaine précis fait recette ailleurs.

B. Guetmi

SéTIF

Fierté et reconnaissance

13 ans après l’adoption, unanime, par le peuple de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, les Sétifiens, comme partout à travers le territoire national, continuent de célébrer cette date historique avec reconnaissance et fierté, non sans rendre un vibrant hommage à l’artisan de la paix, le Président Abdelaziz Bouteflika.

Un événement d’autant plus important quand on sait que cette Charte, soumise alors par le Président de la République au peuple par voie référendaire, constitue, depuis, un tournant décisif dans la vie d’un peuple plus que jamais soudé par cette Charte qui allait consacrer la paix et la réconciliation nationale et, dans cet élan d’unité et de fraternité, bannir à jamais depuis, la culture de la haine et de la violence. A Sétif, dans les coins même les plus reculés de cette wilaya, comme à Beni Azziz, Babors, Guenzet, Ain Sebt, Rasfa, Rass Isly ou Salah Bey, pour ne citer que ces quelques contrées montagneuses, toutes ces populations alors soumises durant une décennie aux affres du terrorisme, aux tueries et aux destructions massives perpétrés par les forces du mal dans cette fitna d’enfer qui menaçait même l’Etat nation, les populations s’en souviennent encore et mesurent avec respect et reconnaissance la dimension de cette œuvre historique qui fait de l’Algérie un exemple en la matière et honore son artisan. Toutes ces populations alors soumises à un exode massif, abandonnant terres et biens à une nature ingrate et que voici aujourd’hui revenues dans leurs campagnes, fières de retrouver leurs espaces montagneux et d’y ancrer de nouveau les signes de l’espoir et les effets du progrès véhiculés par le gaz de ville, l’électricité, la route, l’école et le logement rural dans ces contrées lointaines.

Pour Abdelmadjid, qui garde encore en mémoire les séquelles de ces 10 ans d’enfer, «la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est à inscrire en lettres d’or dans l’histoire du peuple algérien qui n’a pas hésité, un seul instant, à répondre massivement à l’appel du Président Bouteflika et exprimer fortement son adhésion au vivre ensemble dans la tranquillité. C’est un acquis que nul ne pourra désormais affecter, parce que comme on dit, à juste titre chez nous, ne ressent la douleur que celui qui met le pied sur la braise». Ce même sentiment est fortement ressentie par Fatima, une victime du terrorisme : «J’ai perdu un être cher en la personne de mon fils durant la décennie noire, sa douleur est encore vivace en moi, mais je suis de ceux et celles qui ont adopté à bras-le-corps la Charte pour la paix et de la réconciliation nationale, car sans cette formidable initiative du moudjahid Bouteflika, qui est parvenu à panser les plaies de son peuple, le pire serait arrivé...». Abdelhakim n’est pas sans abonder dans ce sens et dire sa profonde reconnaissance au Président Abdelaziz Bouteflika : «Voyez ce qui s’est passé dans bien des pays au nom d’un certain Printemps arabe qui a fait basculer tous ces pays dans le cauchemar que vous savez ! L’Algérie aurait pu vivre ce même sort sans la sagesse et le courage de ce grand homme qui connaît le prix payé par son peuple pour le recouvrement de sa liberté. Bien sûr que nous avons souffert. Bien sûr que nous étions seuls dans ce combat. Bien sûr que nous avons perdu hommes, femmes, enfants et biens, mais cette Charte que nous célébrons aujourd’hui encore et demain certainement est venue à temps pour souder les rangs du peuple et l’immuniser contre toute tentative de déstabilisation».

Farouk Zoghbi



BÉCHAR

UNE RéCONCILIATION GENERTRICE DE PAIX !

Rien ne pourrait mieux permettre de tourner définitivement cette page noire qui a plongé tout le pays dans un conflit interne des plus meurtriers, que l’organisation d’un référendum décidé par le Président Abdelaziz Bouteflika, visant à instaurer, au lendemain de son investiture, une réconciliation nationale et mettre fin à une décennie noire, car en fait, cette dernière était devenue l’un des plus graves conflits civils. Cette réconciliation nationale le plus souvent évoquée par la métaphore «La main du Pardon» était devenue la seule issue politique apte à éradiquer la violence et le terrorisme, et le 29 septembre 2005 concrétisera cette option, lorsque les Algériens furent appelés à voter pour le texte (97,36% de OUI) qui allait donner naissance à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, permettant ainsi au Président Abdelaziz Bouteflika, d’œuvrer dans le sens d’une véritable paix, au nom de tous les Algériens. Une entreprise guère aisée compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle était plongé le pays, aussi bien par sa destruction, son déficit économique mais surtout par l’image de l’Algérie qui a quelque peu été altéré durant cette période sanguinaire. Une priorité pour le Président de la République : sortir de ce conflit meurtrier et convaincre tous les Algériens de cette nécessité absolue du Pardon. La concorde civile aura ainsi été le jalon directeur de la réconciliation nationale. Cette dernière a en fait constitué le sous-bassement de la politique du Président, afin d’aboutir à une stabilité sur le plan politique et socio-économique, tout en redorant le blason de l’Algérie. La politique de la réconciliation nationale est aujourd’hui reconnue pour avoir été et est toujours un succès, au point où bien de pays se sont imprégnés de l’expérience algérienne en la matière, pour ramener la sécurité, la stabilité et la paix. Une grande entreprise dans laquelle le Président de la République y est incontestablement parvenu, grâce à une vision pratique des axes prioritaires à déterminer et concrétiser, en l’occurrence l’amélioration du niveau de vie des citoyens, une élimination progressive de la dette extérieure du pays, en marge bien entendu de la réforme de certains secteurs importants, comme la justice, l’éducation, la santé, etc. Un impressionnant défi qui ne pouvait que permettre au pays de disposer de son entière souveraineté dans toutes ses décisions et de mieux gérer sa crise, tout en faisant taire ces voix qui avaient ‘‘prédit la chute’’, à l’exemple de certains pays arabes. Par son engagement, le Président de la République est également parvenu à ancrer dans les esprits des Algériens qu’ils sont seuls à construire leur avenir et tous ces succès sont aujourd’hui bien perceptibles, et reconnus au plan international. L’Algérie n’est-elle pas sollicitée dans la résolution de conflits similaires et de lutte contre le terrorisme ? Bien des pays s’inspirent de son expérience, car il est incontestablement admis que cette gigantesque opération de réconciliation nationale, génératrice de paix et dans laquelle le Président Abdelaziz Bouteflika s’est personnellement investi, dans un intérêt national, a abouti aux résultats escomptés, « Vivre ensemble en paix », entre autres.

Ramdane Bezza

BéJAïA et JIJEL

retour de la paix

La décennie noire a marqué la mémoire des Algériens. Des dizaines de milliers de morts, des villages abandonnés et une peur latente. Une période qui a vu des sanguinaires sans foi ni loi semer la terreur parmi la population et se référer à l’islam pour justifier leurs actes ignobles. C’était une période dure, sanglante qui a semé la peur au quotidien et qui pesait lourd sur le moral des Algériens.

La wilaya de Jijel, qui se trouve à la limite de la wilaya Bejaia, s’est transformée en région inaccessible. Les sanguinaires ont occupé les maquis et les villages des localités situés sur la chaîne des monts Babors. Les faux barrages de ces sanguinaires hors-la-loi étaient dressés chaque jour sur les routes de Ziama, Texana et Laouana. Mais grâce à la volonté inébranlable des hommes qui sont restés debout et qui avaient l’amour de la patrie en honorant le serment des martyrs qui ont libéré l’Algérie du joug colonial, l’espoir a commencé à renaître de ses cendres. Le pays devait impérativement sortir de ce chaos. Les militaires, policiers, gendarmes, enseignants, intellectuels, journalistes, écoliers, étudiants, hommes de culture et toutes les couches sociales se sont mobilisés pour affronter, chacun dans son domaine les violences terroristes. La situation restait intenable.

Face à ce quotidien que les Algériens subissaient, et pour épargner davantage des vies humaines, le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, en homme averti et de paix, a tendu la main à tous les Algériens pour se réconcilier et en appelant les terroristes qui ont endeuillé le pays à abandonner la violence et retourner à la vie normale... dans leurs familles. Un appel sincère qui a reçu un écho favorable auprès des populations et qui a fait vibrer et raisonner les cœurs des Algériens. La Charte de la paix et de la réconciliation nationale a été instaurée comme facteur déterminant pour l’instauration de la paix et de la stabilité. La Charte a été adoptée le 29 septembre 2005.

Malgré les douleurs immenses et le sentiment de haine envers ce qu’ils considéraient comme des criminels, les Algériens ont accueilli avec sérénité l’appel du Président. Un appel suivi par une action collective des Algériens à s’exprimer à travers le vote massif pour dire « Oui » à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, « Oui » à la paix.

Le retour d’écoute n’a pas tardé à avoir son écho auprès des terroristes qui ont compris le sens du message, sachant pertinemment que c’était là une occasion inespérée et historique de se repentir et de mettre fin à leurs actes sanguinaires, et que le pays avait pleinement les capacités de les mettre hors d’état de nuire.

Dès lors, et pour la première fois, des dizaines de terroristes, de la wilaya de Jijel, se sont rendus aux services de sécurité, déposé leurs armes et revenus à la vie normale. La haine a cédé la place à l’entente nationale. Les régions de Jijel, Bordj Mira, Laalam et autres totalement désertées et abandonnées ont repris vie par le retour des villageois. Un plan de développement et de relance a été tracé, le développement économique et social lancé. Les écoles, les centres de soins ont repris leurs activités. Des routes ont été tracées, des villages électrifiés, le gaz a été raccordé à des centaines de foyers. Aujourd’hui treize années se sont déjà écoulées.





En treize années, l’Algérie, grâce au programme de développement du Président de la République, a enregistré un développement économique et social tous azimuts à travers tout le pays. La paix et la stabilité sont revenues. Toutes ces communes qui ont repris une vie normale après la réconciliation nationale et bénéficié des programmes de développement dans tous les secteurs. Des écoles, des universités, des hôpitaux ont été réalisés en un temps record. Des routes ont permis le désenclavement des régions. Les réformes, mises en place dans les secteurs de la justice, de l’administration locale et les collectivités, ont permis à tous les Algériens de bénéficier des avantages et des procédures allégées dans le traitement de leurs affaires. Il va sans dire que l’instauration de la Charte pour la paix et la réconciliation, et son adoption et sa mise en œuvre ont été une étape très importante qui a épargné le pays d’un bain de sang, mais aussi qui a anéanti les desseins inavoués des ennemis de l’Algérie qui voulaient voir le pays s’effondrer. L’appel du Président de la République pour la paix et la réconciliation nationale a été un modèle à suivre pour beaucoup de pays qui sont touchés par le terrorisme. De même que la volonté et la lutte implacable et sans relâche menée par les jeunes de l’Armée nationale populaire et les services de sécurité contre les poches de terroristes, qui s’entêtent à ne pas bénéficier des mesures et avantages de la loi sur la réconciliation nationale, demeurent un exemple de bravoure et de fierté pour les Algériens. Ainsi, grâce à la réconciliation nationale, l’Algérie a consolidé sa stabilité et demeure incontestablement un modèle par son expérience dans la lutte contre le terrorisme, duquel plusieurs pays s’imprègnent aujourd’hui.

Mustapha Laouer



Oran

« L’une des plus emblématiques

réalisations du président »

Cela fait 13 ans, jour pour jour, qu’une majorité écrasante du peuple algérien a adopté « la Charte pour la paix et la réconciliation nationale », prônée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Un projet qui a permis à l’Algérie de voir la lumière au bout du tunnel et se tourner vers l’avenir sans pour autant oublier le passé. Aujourd’hui, les Algériens récoltent les fruits de la confiance qu’ils ont placée dans ce projet qui leur a été soumis par le Président de la République. Jeunes, moins jeunes, étudiants, entrepreneurs, élus, activistes du mouvement associatif, ils sont unanimes à dire que l’approbation de cette charte était la seule issue possible à la sortie d’une crise dévastatrice qui n’a que trop duré…

Mme Mekki Zoulika, présidente de l’Association propreté, protection de l’environnement et promotion du tourisme, voit dans cette charte une plateforme pour la paix, pour la stabilité et le vivre ensemble. C’est tout un projet de société. Cette loi a apporté des réponses à des besoins vitaux et d’urgence, dira notre interlocutrice qui estime, par ailleurs, que l’impact positif de cette loi est encore perceptible sur plusieurs années, voire même des générations. «En tant qu’acteur de la société civile, nous nous considérons comme des partenaires dans le développement du pays à tous les niveaux. Nous croyons à la démocratie participative et au rôle actif du mouvement associatif qui, grâce à la stabilité, peut accomplir la mission qu’est la sienne. On ne peut construire des projets pour l’avenir tout en ayant peur pour sa vie et celle de ses enfants. Autrement dit, la paix est la clé du développement et de tout», a-t-elle assuré.

Pour ce qui est de d’incidence directe de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale sur le climat des affaires, M. Nazim Kahia Omar, investisseur, estime que «les affaires ne se développent que dans un contexte de paix et de stabilité, et la croissance ne peut se mettre en place que lorsque la confiance existe et les institutions jouissent d’une crédibilité. Grâce à cette paix retrouvée et à la reprise de confiance chez les Algériens dans les institutions de leurs pays que les affaires ont été relancées. Exemple, personne ne peut placer de l’argent dans un projet sans avoir confiance en l’avenir. Grâce à la réconciliation nationale, nous sommes arrivés à nous repositionner dans le développement des affaires », assure M. Kahia.

Pour Abdelhak Kazitani, sénateur et ex-journaliste, la réconciliation nationale est l’une des meilleures réalisations du Président de la République. « Le chef de l’Etat a beaucoup fait pour l’Algérie, mais personnellement, je pense que la Charte pour la réconciliation nationale est sans doute l’œuvre qui a marqué le plus ses réalisations, car elle a permis aux Algériens de se réconcilier entre eux, et c’est bien cela qui a ramené la stabilité et la paix et a permis à notre pays de s’épanouir progressivement et dans tous les domaines », a-t-il souligné.

Loin des indices socioéconomiques, les citoyens vivent cette charte au quotidien. Ce projet leur a permis tout simplement de penser à la vie plutôt qu’à la mort… «Il faut avoir vécu le terrorisme pour pouvoir apprécier cette loi à sa juste valeur. Il fut un temps où les Algériens ne pensaient et ne rêvaient qu’à échapper à une mort monstrueuse. Ce n’est ni de la littérature ni de l’exagération. Ces mots expriment réellement ce que nous avons vécu», confie Morad, un comédien. « Les artistes ont payé un lourd tribut pendant la décennie noire… Les espaces culturels et le métier d’artiste étaient devenus un quitus de la mort, alors personne ne viendra me dire maintenant que les Algériens avaient une autre alternative à cette loi. Aujourd’hui, le droit à la culture est inscrit dans la Constitution et cela constitue, pour moi, la meilleure revanche à la culture de la mort prônée par les artisans de la décennie rouge », dira le comédien. A Oran, comme partout en Algérie, les femmes étaient les premières à soutenir ce projet. Beaucoup d’entre elles estiment que l’échec de l’expérience de certains pays qui ont connu le terrorisme et ayant soit cédé ou opté pour le tout-sécuritaire, fragilise la position des opposants au principe même de la réconciliation. Parmi elles, Farida Aouche, une militante féministe. « Sans faire trop de discours, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a mis un terme à une guerre et a permis aux Algériens de retrouver la paix. Nous n’avions droit qu’à un seul rêve, celui de survivre. Maintenant rêvons de tout, car tout le monde a droit au rêve dans un contexte de paix et d’une vie normale. En tant que femme, je pense que l’incidence politique de cette charte nous a permis de réaliser de nombreux acquis. Le combat pour une condition meilleure continue, mais sans stabilité, nous ne pouvons rien faire », assure Mme Aouche.

Amel Saher

SIDI BEL-ABBèS

assassinat des 11 Enseignantes d’Aïn Aden

Hommage aux résistantes

27 septembre 1997-27 septembre 2018. 21 ans, jour pour jour, se sont écoulés déjà, sans toutefois atténuer de l’intensité de la douleur d’une population, encore moins balayer les souvenirs lancinants d’une période macabre ayant bouleversé les fondements de la nation. Le 21e anniversaire de l’assassinat des onze enseignantes de Sfifef est commémoré au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbès pour rendre un vibrant hommage aux résistantes à la horde sauvage, saluer le courage de la femme de l’Algérie profonde et relever l’attachement de cette couche sociale à son authenticité et à son Algerianité. Sahmadia, Kheira, Fatima, Fatiha et les autres avaient refusé le diktat des forces de l’obscurantisme, faisant preuve d’un sens de responsabilité et d’un esprit de sacrifice, notamment en empruntant au quotidien ces chemins sinueux de la région des Sehamda, à l’effet d’assurer, malgré toutes les menaces proférées, les cours d’enseignement à ces nombreux enfants généralement dans la précarité. En clair, garantir à une génération montante une formation et lui inculquer les valeurs de la paix et de la tolérance, de la solidarité et de l’union. Animées par une volonté peu commune, elles avaient signé, deux ou trois semaines auparavant, leurs PV d’installation pour rejoindre ensuite leurs classes et retrouver dans la joie leurs nouveaux élèves. Une joie vitement interrompue par un après-midi du 27 septembre, lorsqu’elles furent interceptées par une bande de sanguinaires et assassinées froidement avec un autre collègue, le douzième. Curieusement, des pluies torrentielles se sont abattues juste après, comme pour interpeller la conscience collective sur la monstruosité du drame.

Une forte mobilisation a été observée d’ailleurs pour se soulever massivement, dénoncer cet acte ignoble et compatir avec les familles des victimes. Inoubliable était cette journée pour tout le peuple algérien.

Une stèle commémorative a été érigée sur ce chemin menant à l’école et inaugurée par le Président de la République, pour inviter le commun des usagers ou passagers à méditer sur la bravoure, l’engagement et le dévouement de la femme de l’Algérie profonde. Et on ne s’empêche point de jeter un regard et passer en revue cette liste d’enseignantes au service réellement de l’éducation, de l’enseignement et du savoir…des enseignantes motivées et passionnées par leur noble mission… celle de la formation des générations montantes. Pour la circonstance, tout un programme d’activités est élaboré pour marquer l’événement et permettre à un corps de s’inspirer des motivations de ces martyres du devoir et de s’imprégner de leurs principes et convictions, des principes pour la cause du pays.

Abbas Bellaha

Tizi Ouzou

Villages Boumhala, Tala Meqer, Imlikchen, Cheriet et Melaib

La vie a repris ses pleins droits

L’Algérie célèbre ce 29 septembre le 13e anniversaire de l’adoption par voie référendaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale mise en œuvre par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour mettre fin à la tragédie nationale et instaurer la paix dans tout le territoire national. A Tizi-Ouzou, où certaines régions les plus enclavées ont été meurtries durant ces années rouges de terrorisme, la promulgation de cette charte pour la paix et la réconciliation nationale a fortement contribué au retour de la vie et de l’espoir parmi les populations de ces localités et hameaux, théâtres de graves exactions des groupes terroristes. Contraints d’abandonner leurs hameaux et habitations, à cause de l’activité terroriste, les habitants de ces localités regagnaient progressivement leurs habitations à la faveur de cette Charte qui a été adoptée par l’écrasante majorité du peuple algérien. Parmi ces localités contraintes à subir un exode massif pour cause d’insécurité, Sidi Naamane, une commune située à plus de vingt kilomètres à l’ouest du chef- lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, est celle qui a été fortement meurtrie par la tragédie nationale, dès lors que la majorité des villages la composant ont été désertés par ses habitants sous la contrainte des groupes terroristes armés qui y sévissaient.

Les habitants des villages Tala Meqer, Boumhala, Cheriet, Melaib, Imlikchen… se rappellent toujours de ce mois de juin 1995, date à laquelle ils ont été contraints d’abandonner leurs maisons, bétails, fermes et tous leurs biens pour sauver la vie de leurs familles sérieusement menacées par les groupes terroristes qui écumaient la région, selon le témoignage du président du comité du village Boumhala, Mohamed Kherroubi, témoin oculaire de cette tragédie nationale. Selon notre interlocuteur, les habitants de ces villages désertés ont été éparpillés sur 21 régions de la wilaya de Tizi-Ouzou, de Boumerdès, Alger et Bouira. Aujourd’hui, la vie a repris ses droits dans ces villages qui étaient fantomatiques avant cette Charte pour la paix et la réconciliation proposée par Son Excellence le Président de la République et adoptée unanimement par le peuple, s’est réjoui notre interlocuteur, avouant avoir des frémissements en se rappelant de ces années douloureuses qu’il a vécues en compagnie de tous ses concitoyens du village Boumhala et de tous les autres villages ayant survécu aux affres et exactions de ces groupes terroristes.

Le processus de retour des citoyens à leurs villages s’est poursuivi progressivement depuis la promulgation de cette loi portant Charte pour la paix et la réconciliation nationale, a reconnu notre interlocuteur, tout en indiquant que ce processus s’est accéléré ces dernières années suite aux mesures d’accompagnement de ce retour, après l’exode massif, par l’Etat qui a facilité l’accès des citoyens à l’habitat rural, le rétablissement de l’électricité, le bitumage des routes, le raccordement des foyers au gaz de ville ainsi que les différents programmes de développement et de renouveau rural intégré (PPDRI) dont bénéficient les citoyens de cette commune agro-pastorale.

A Boumhala, zone interdite durant les années de la tragédie nationale, la vie a repris de plus belle ses droits à la faveur du retour de la paix et des mesures de facilitations à la sédentarisation prises par les autorités locales, élus et administration, a également tenu à souligner le président du comité de ce village, tout fier d’avoir participé à la campagne de vulgarisation de cette charte et à toutes les démarches ayant convaincu ces citoyens à retourner aux villages qui les a vu naître et tourner la page de cette tragédie nationale qu’ont endurée aussi bien les familles des victimes du terrorisme que celles des membres des groupes terroristes armés. L’activité agricole, principale activité des villageois, a repris elle aussi à la faveur de toutes ces aides et encouragements des services agricoles de la wilaya.

Pour consolider cette paix et préserver la région de toute tentative de déstabilisation, le président du comité de village Boumhala et activiste de la société civile, Mohamed Kherroubi, a tenu à interpeller les autorités sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux jeunes de la région en inscrivant des projets de réalisation d’infrastructures de jeunesse, à savoir les maisons de jeunes, les centres culturels, les stades, des bibliothèques et des salles omnisports. «Aujourd’hui, le processus de réconciliation nationale algérien sert d’exemple et de source d’inspiration à de nombreux Etats qui veulent trouver des solutions à des situations similaires à celle qu’a vécue notre pays », a enfin observé notre interlocuteur, en se rappelant de l’une de ses participations à une rencontre internationale sur la société civile qui s’est déroulée en Tunisie, et durant laquelle il a fièrement invité les participants à s’inspirer de l’expérience algérienne dans le traitement de sa tragédie nationale.

Belkacem Adrar