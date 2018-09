MPA : Soutien inconditionnel au président Bouteflika

«Le conseil national du MPA a décidé l’ajournement de sa décision finale concernant la présidentielle de 2019, en attendant le moment opportun où toutes les données lui seront disponibles», a déclaré hier son président, Amara Benyounes.

Le conseil national du MPA, réuni mercredi, avait «apporté son soutien inconditionnel et sans équivoque au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», a rappelé M. Benyounes, ajoutant que «M. Bouteflika est un candidat libre et président de tous les Algériens».

«L’opposition à laquelle il manque le débat, des projets et des alternatives et qui refuse la candidature du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à un nouveau mandat a échoué à trouver un candidat consensuel pour la prochaine présidentielle», a-t-il déclaré.

Il a affirmé, à ce propos que, «c’est le peuple algérien qui décidera qui sera le prochain président de l’Algérie», ajoutant que la prochaine bataille électorale sera «une bataille de programmes et non de règlement de comptes».

Par ailleurs, M. Benyounes a affirmé que l’Algérie est le seul pays à avoir vaincu le terrorisme, seul et sans aucune aide, et ce, a-t-il ajouté, «grâce au courage du président de la République et la sagesse du peuple algérien, qui a plébiscité la Charte pour le réconciliation et concrétisé la paix et la stabilité», appelant à «la vigilance» et à «la consolidation de l’unité nationale, d’autant plus que l’Algérie est entourée de lignes de feu à ses frontières...».