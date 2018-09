M. Djamel Kaouane : «  Le soutien de l’état à la presse se poursuivra »

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, était jeudi dernier à Constantine pour partager la joie des journalistes d’An-Nasr, lesquels célébraient le 55e anniversaire de la création du quotidien phare de la région Est du pays.Lors de son allocution, le ministre a tenu à saluer toutes les compétences nationales qui se sont relayées à la tête d’An-Nasr, lesquelles ont démontré une haute maîtrise en matière de gestion et d’administration, ce qui lui a permis à de se positionner comme leader de la presse quotidienne régionale. Il a également souligné que la pérennité de la publication ne dépendait pas seulement du staff dirigeant, mais nécessitait l’implication de tout le personnel, journalistes, cadres administratifs et cadres techniques.

En marge de la cérémonie, M. Kaouane a ajouté : «Un anniversaire c’est, au-delà de la symbolique, le lieu d’évaluer ce qui a été réalisé, de se projeter vers l’avenir. L’expérience, le professionnalisme et la qualité des équipes rédactionnelles d’An-Nasr doivent absolument le mener à être le titre phare de la presse régionale, et qui dit presse régionale, dit de proximité, et donc être au plus près des préoccupations d’un citoyen, d’en être le véhicule, car la vocation d’un journal est d’être le reflet de la société. »

Il a, en outre, tenu à rassurer les représentants de la presse sur le soutien de l’État aux médias, soutien qui n’exclut cependant pas la nécessité de trouver d’autres sources de financement.

«Le soutien des autorités publiques à la presse n’a jamais cessé. Sans les pouvoirs publics, il n’y aurait pas de presse en Algérie. C’est un devoir que l’État continuera à accomplir, mais les responsables des différents titres de presse doivent également dégager leurs propres ressources », dit-il. Le soutien de l’Etat à la presse nationale est «immuable» et multiformes conformément au principe de consécration de la liberté d’expression, a affirmé le ministre, comme il a réitéré la détermination des pouvoirs publics à «soutenir et à accompagner l’élan de modernisation et de développement de la presse nationale au service du pays et des citoyens». «La presse algérienne évolue dans un monde métamorphosé marqué par des avancées technologiques de pointe d’où l’importance de se mettre au diapason de cette modernité tous azimuts pour une meilleure maîtrise des défis de l’heure», a encore ajouté le ministre. Il a aussi mis l’accent sur «le professionnalisme et la crédibilité dans la réussite de la bataille pour la survie et le rayonnement».

Au niveau du siège d’An-Nasr, le ministre s’est enquis des conditions de travail des journalistes, de même qu’il a visité le centre d’archives du quotidien, lequel abrite une grande partie du patrimoine journalistique de la publication. Enfin, M. Kaouane a assisté à la remise de prix aux lauréats du concours organisé par le journal à l’occasion du mois de ramadan.

Issam B.