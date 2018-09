Pour sa contribution à la promotion de la paix et de la sécurité : L’OUSA rend un vibrant hommage au Président Bouteflika

En présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, représentant du Président Bouteflika aux travaux de la 41e session de l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA), ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement —Travail, Agriculture, Enseignement supérieur, Solidarité nationale, Sports et Culture— les syndicalistes africains ont rendu jeudi à Alger, un vibrant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour tout ce qu’il a fait et apporté tant à l’Algérie qu’au Continent noir tout en appréciant son soutien, «sous diverses formes» aux travailleurs africains et au Mouvement syndical panafricain.

Dans une motion de reconnaissance et de soutien, lue par le représentant permanent de l'OUSA à l'Organisation internationale du travail (OIT) et au Bureau des Nations unies à Genève, Abdoulaye Lélouma Diallo, les efforts et la contribution du Président Bouteflika «au développement socio-économique, à l'instauration de la paix, de la démocratie, de la justice sociale en Algérie et sur le continent africain» ont été soulignés. Un hommage «appuyé» sera également rendu au Président de la République par l’OUSA «pour son parcours de Moudjahid, patriote et panafricaniste au service de la liberté et de la dignité de tous les peuples africains». Les syndicalistes africains réunis à Alger dans le cadre de la 41e session de leur Conseil général ont aussi exprimé «leur profonde gratitude et leurs remerciements» pour le «soutien précieux» apporté «aux travailleurs africains et au mouvement syndical panafricain, authentique et indépendant». M. Diallo qui a tenu à rappeler sa participation en 1960 à une marche pour l’indépendance de l’Algérie, poursuivra sa lecture de la motion en déclarant que les travailleurs africains renouvellent à cette occasion leur «confiance et leur éternelle reconnaissance» au Chef de l'Etat «pour tous les bienfaits qu'il a apporté à l'Afrique». Dans ce cadre, il sera souligné «le parcours de militant engagé du chef de l'Etat dans le mouvement panafricain pour la libération des peuples d'Afrique du colonialisme, de l'Apartheid et la défense de leurs intérêts à tous les niveaux».

L’OUSA a souligné le rôle et les efforts «intenses du Président de la République pour assurer la paix et la sécurité en Afrique en œuvrant en permanence pour le règlement des conflits régionaux et la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de violence et d'extrémisme». Les représentants syndicaux des travailleurs africains ont mis en avant «la valeureuse contribution » du chef de l'Etat à la mise en place» d'instruments et de cadres à même d'assurer le développement et la prospérité des peuples et travailleurs africains à travers le Nepad et autres plateformes». L’engagement du Président dans le mouvement national et la libération du peuple algérien sera ainsi souligné.

Dans la motion sera mis en exergue «l'œuvre historique de réconciliation nationale qui a rétabli la paix et la sécurité en Algérie après une longue tragédie». Bien avant la lecture de cette motion par l’ambassadeur Diallo, le patron de la centrale syndicale, Sidi Saïd avait donné le ton en affirmant dans son allocution lue à l’ouverture des travaux de cette session «dédiée spécialement au président de la République Abdelaziz Bouteflika» que c’est à juste titre que l’OUSA a pris la décision de consacrer la 41e session de son Conseil général spécialement «au militant des premièresheures aux causes justes et légitimes des peuples de l’Afrique et du Tiers monde et de sa participation active, continue et déterminante à l’instauration de la paix au sein du continent africain et celle particulièrement de l’Algérie». Et de rappeler qu’en 1974 le militant Abdelaziz Bouteflika avait plaidé à l’ONU pour une Afrique qui lutte, qui gagne et qui réussit. Le Secrétaire général de l’OUSA a salué le Président Bouteflika «un panafricaniste dévoué». Son président a rappelé que le chef de l’Etat a toujours été proche des syndicalistes africains et leur a témoigné son soutien.

