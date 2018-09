41e session de l’OUSA : Sidi saïd appelle à une appropriation des pratiques syndicales

Les messages adressés par le secrétaire général de l’UGTA, dans son allocution prononcée à l’occasion de la tenue, jeudi à Alger, de la 41e session du Conseil général de l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA), au nom des syndicalistes africains, sont sans équivoque.

Nul ne peut décider en lieu et place de nous et encore moins nous imposer une démarche syndicale qui n’est nullement conforme à notre longue tradition» dira le patron de la Centrale syndicale à l’adresse de ceux qui sont tentés d’imposer leur hégémonisme sur les organisations africaines. «L’Afrique, appartient aux Africains, seuls à même de décider de leurs pratiques syndicales africaines et internationales», selon lui «L’environnement international extrêmement contraignant et violent (nous) impose une forte cohésion et cohérence ainsi qu’une mobilisation de toutes les énergies et bonnes volontés des acteurs syndicaux africains.

Dans ce contexte, affirmera-t-il «il faut oser : oser parler, oser agir, oser dire non aux ingérences dans l’action syndicale africaine. Et d’ajouter «nous sommes les seuls acteurs de notre vie syndicale et l’OUSA constitue pour nous le porte-drapeau de cette valeureuse authenticité africaine». Dans son allocution, Sidi Saïd a également souligné que cette 41e session de l’OUSA «dénonce les dysfonctionnements dans les relations syndicales internationales et exprime son refus catégorique du rôle passif auquel on veut réduire l’immense majorité des organisation syndicales à travers le monde.»

Son discours, se voulait ainsi une remise en cause de l’ordre actuel. «L’Afrique syndicale rejette totalement les nouvelles formes de tentation de ré-accaparement de l’Afrique tant au plan politique, qu’économique que syndical ».et d’ajouter que «Les organisations syndicales africaines, nées dans le sang de nos martyrs», dénoncent «les attitudes et les actions agressives d’asseoir un nouvel ordre hégémonique syndical international». Il dira aussi son regret « de constater que cet hégémonisme est porté par des pratiques qui n’honorent nullement l’action syndicale internationale en la dénaturant de sa vocation universelle et en la vidant de sa substance militante par des méthodes de fonctionnarisation». Sidi Saïd plaidera aussi pour une solidarité syndicale forte, ainsi indiquera-t-il «Aujourd’hui plus que jamais, nous avons l’obligation collective de mettre en synergie le moteur fédérateur et mobilisateur qui valorise la solidarité syndicale africaine, qui accélère notre entente syndicale et qui donne toute sa plénitude à l’action syndicale africaine. Nous devons nous attacher encore plus à la consolidation d’une Afrique solidaire, unie, animée par les valeurs d’équité et de dimension sociale. Selon lui les organisations africaines peuvent relever le défi en confortant la confiance en (eux)-mêmes, en (leurs) capacités, en (leurs) compétences et en (leur) conviction».Pour Sidi Said les organisations africaines toutes ensemble sont capables « de vaincre avec hardiesse cette odieuse démarche d’hégémonisme syndical par leur «patriotisme» et leur «détermination collective». Cette démarche salutaire et unitaire sauvegardera et renforcera certainement l’avancée de l’Afrique dans toutes ses dimensions et particulièrement le développement durable, l’efficacité syndicale africaine et la quête permanente de la dimension sociale.

«Les efforts qui ont donné des résultats éloquents doivent continuer à accompagner notre engagement collectif surtout dans l’intérêt de l’épanouissement de l’Afrique tant sur le plan économique que social». Le Secrétaire général de l’OUSA, Arezki Mezhoud, indiquera pour sa part, que «les travailleurs vivront demain ce qu’ils changeront aujourd’hui ».

De son côté, le président de l’organisation africaine, Francis Atwoli indiquera que l’unité des syndicats est attaquée dans toutes les régions. Pour cette raison il estimera qu’il faille « œuvrer au renforcement des mouvements syndicaux et à l’unité des travailleurs africains .il dira aussi que le plan stratégique quadriennal adopté lors du congrès de Bamako tenu l’année dernière permettra de passer à un niveau supérieur. Il est à noter que la 42e session du Conseil général de l’OUSA se tiendra l’année prochaine au Kenya.

Nadia Kerraz