Front El-Moustakbal : Abdelaziz Belaïd, plébiscité pour un nouveau mandat

Le 2e congrès du parti Front El-Moustakbal a plébiscité, hier à Alger, M. Abdelaziz Belaïd à la tête de cette formation politique pour un nouveau mandat.

Le plébiscite d’Abdelaziz Belaïd au poste de président du Front El-Moustakbal, qu’il occupe depuis sa fondation en 2012, est intervenu, à l’issue de la présentation de la résolution de sa candidature par le Conseil national.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux du Congrès, en présence de responsables de nombreux partis politiques nationaux et étrangers, M. Belaïd a affirmé que «la sincérité, l’objectivité et le réalisme ont toujours présidé la relation du Front El-Moustakbal avec toutes les institutions politiques du pays», et que «son action est inscrite dans la cadre des dispositions de la Constitution», précisant que le 2e Congrès «arrêtera la positon finale du parti concernant la prochaine présidentielle, et qu’il sera une référence pour la direction du parti dans la prise des décisions appropriées à toute éventuelle donne».