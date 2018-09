Conseil des ministres : Le FLN salue les décisions

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a salué, jeudi, les décisions importantes issues du dernier Conseil des ministres ayant «consacré la dimension sociale de l’État», à travers une loi des finances pour 2019 exempte de toute augmentation pouvant peser sur les familles et classes vulnérables. Le bureau politique du FLN a exprimé, après avoir pris connaissance des décisions «importantes» dégagées par le Conseil des ministres présidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sa «gratitude et reconnaissance» au Chef de l’État, pour «son souci constant au service du peuple algérien, l’intérêt particulier qu’il accorde aux franges les plus démunies de la société et sa consécration de la dimension sociale de l’État», a indiqué un communiqué du FLN.

Cela se traduit, a-t-on ajouté, par l’augmentation du budget consacré aux transferts sociaux destinés au soutien des familles, à la caisse des retraites et à la politique générale de l’État dans les domaines de l’habitat, de la santé et de la solidarité. Le FLN a également mis en avant l’attachement du Président de la République à «la préservation et l’amélioration du niveau du développement humain en poursuivant les réformes garantissant la justice sociale».

À cette occasion, le parti a réitéré «son soutien total et son appui inconditionnel» à toutes les décisions prises par le Chef de l’État, «en vue de continuer à concrétiser son projet de développement et poursuivre la direction du pays avec sa sagesse avérée», conclut le communiqué.