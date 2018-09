Projet de loi de finances pour 2019 : Meilleure maîtrise des équilibres budgétaires

Dernier budget dans le prolongement de la stratégie économique du quinquennat 2014/2019, le projet de loi de finances pour 2019 repose sur un certain nombre d’hypothèses. Pour rappel, la loi de finances de 2017 était le premier jalon de la programmation budgétaire arrêtée pour les années allant de 2017 à 2019, avec la mise en œuvre du premier segment de la trajectoire budgétaire 2017 à 2019, pour accompagner le Nouveau modèle de croissance.

Il prévoit, donc, une hausse relative des recettes de l’État, une contraction des importations de marchandises et du déficit de la balance commerciale, une meilleure maîtrise des équilibres budgétaires, une baisse notable des dépenses d’équipement et une augmentation sensible du budget de fonctionnement, tel sont les principaux indicateurs contenus dans l’avant-projet de la loi de finances pour l’année 2019. Élaboré sur la base d’un cadrage macroéconomique prudent, dont un prix du pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%, ce projet de texte prévoit également 6.508 milliards DA de recettes budgétaires (en légère hausse par rapport à 2018), dont 2.714 milliards DA de fiscalité pétrolière.

Les dépenses budgétaires s’élèveront à 8.557 milliards DA, en légère baisse par rapport à l’exercice en cours. Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près de 2.200 milliards DA. Les dépenses de fonctionnement totaliseront 4.954 milliards DA, avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières, ainsi que du relèvement des transferts sociaux qui atteindront 1.763 milliards DA, soit près de 21% de la totalité du budget de l’État. Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront, notamment (I) plus de 445 milliards DA destinés au soutien aux familles, (II) près de 290 milliards DA destinés aux retraites (auxquels s’ajoutera une dotation d’appui de 500 milliards DA à la Caisse nationale des retraites), (III) près de 336 milliards DA pour la politique publique de santé, (IV) et plus de 350 milliards DA pour la politique publique de l’habitat (auxquels s’ajouteront près de 300 milliards DA mobilisés pour le même secteur par le Fonds national d’investissement).

Le budget d’équipement s’élèvera à 3.602 milliards DA de crédits de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations.

Il convient de noter que la politique économique et budgétaire s’est articulée, ces dernières années, autour de trois principaux axes qui concernent le développement économique, particulièrement les chapitres liés à la croissance et à l’emploi, la maîtrise de la dépense publique et le renforcement de la justice sociale.

Grosso modo, le projet de loi de finances pour 2019 comporte des propositions relatives à l’amélioration des recettes de l’État et le développement économique. Sur l’axe développement économique, les mesures prises par le gouvernement afin de renforcer la compétitivité, en limitant les importations et en encourageant la production nationale et l’investissement, ont eu jusqu’à présent des effets positifs sur l’économie nationale. Il a été relevé que malgré l’impact négatif lié à la chute des prix de pétrole, l’investissement et la création d’emploi ont connu une reprise. Dans le même temps, le pouvoir d’achat a été préservé, grâce à la maîtrise de l’inflation qui est restée à une moyenne modérée. La reprise de l’emploi a été portée par une dynamique importante du secteur de l’Agriculture. Ces évolutions favorables permettent à la croissance de regagner en vitalité, et confortent la prévision du gouvernement d’une croissance de 2,6% pour l’année 2019.

Sur le front des finances publiques, alors que le gouvernement est passé par des turbulences, avec cependant une situation en légère amélioration, grâce au recul du déficit commercial qui s’est chiffré à 2,956 milliards de dollars au 1er semestre 2018, contre un déficit de 5,657 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit un recul du déficit de 47,75%, selon les Douanes. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 87%, contre 76% à la même période de l’année précédente.

Les mesures concernant l’axe relatif au budget, confirment la stratégie budgétaire prudente, engagée il y a trois ans, visant essentiellement une maîtrise des dépenses publiques dans la durée. Sur l’axe justice sociale, enfin, l’action du gouvernement s’inscrit dans la continuité, avec la sauvegarde des acquis sociaux. Il s’agit surtout de mesures concernant le pouvoir d’achat, tout en favorisant les créations d’emploi.

Le budget s’inscrit pleinement dans ce triptyque.

Il confirme, par ailleurs, des mesures en faveur des investisseurs et des entreprises, et surtout en direction des PME, tout comme il porte sur la maîtrise de la dépense publique, tout en dégageant des marges de manœuvre pour financer les priorités du gouvernement, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Enfin, il continue de renforcer la justice sociale, en poursuivant la lutte contre les inégalités.

Farid Bouyahia

Préserver les fondamentaux



Sans grandes variations, sinon une baisse sensible des dépenses d’équipement, et une augmentation notable des transferts sociaux, le projet de loi de finances pour 2019 ne fait pas l’exception. Le texte qui prévoit aussi un effondrement des réserves de changes du pays, dès la fin de l’année, et qui intervient dans un contexte similaire à celui qui a guidé l’élaboration des lois précédentes, depuis 2015, précisément, avec toutefois une relative amélioration des recettes et de la fiscalité pétrolières, reconduit pratiquement les mêmes orientations en matière d’adaptation des besoins de l’économie du pays aux disponibilités financières et dans la mesure des moyens de l’État, mais aussi de rationalisation de l’utilisation des dépenses publiques. Le document, qui ne comporte pas de mesures d’augmentation des taxes et impôts, fixe ainsi les éléments de la conduite de la politique budgétaire et fiscale dans un objectif de maintien des fondamentaux, tant au plan économique que celui de la solidarité et de la justice sociale. Ainsi, pour l’exercice 2019, le PLF réédite les paramètres qui ont concouru à la soutenabilité des finances publiques.

Des ajustements avec pour objectifs de préserver les acquis sociaux, tout en situant les dépenses dans des niveaux adéquats. Dans cette optique, le Chef de l’État avait annoncé, à l’occasion de l’adoption par le Conseil des ministres, du PLF- 2018, que l’acheminement graduel vers l’équilibre des finances publiques devra être reflété, dès cette année, à travers une baisse du budget de l’État qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2019. Le Président de la République, rappelons-le, avait également instruit le gouvernement quant au suivi de la mise en œuvre des réformes structurelles économiques et financières, devant permettre un retour rapide à l’équilibre des comptes publics et de la balance des paiements extérieurs. Une vision qui s’intègre d’ailleurs dans la trajectoire budgétaire, 2017- 2019, consacrée par la loi de finances de 2017, et qui a initié la mise en œuvre de son premier segment portant sur une plus grande visibilité dans la gestion budgétaire, la maîtrise de la dépense publique et l’amélioration des recettes de l’État, entre autres, par l’optimisation et l’amélioration des instruments de recouvrement de la fiscalité ordinaire. Le PLF-2019 retrace, par conséquent, les éléments censés consolider l’action du gouvernement, de même qu’il traduit cette volonté de poursuivre les efforts pour la croissance et le développement social. La préservation du système national de sécurité sociale et de retraite, la promotion de l’emploi, le renforcement des mécanismes de solidarité nationale et la poursuite de la prise en charge des catégories sociales aux besoins spécifiques sont les principes consacrés, dans ce sens, ainsi, par le PLF-2019.

D. Akila