Journée mondiale du tourisme : Un portail web pour promouvoir la destination Algérie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a donné, jeudi dernier à l’hôtel El Djazair le coup d’envoi du site web www.visitalgeria.dz, un portail électronique pour la promotion du tourisme algérien, notamment saharien à l’occasion de la journée d’étude sur «Le tourisme et la transformation numérique» coïncidant avec la journée mondiale du Tourisme.

Dans sa déclaration en ouverture, le ministre soulignera que ce nouveau portail fera «d’une manière large la promotion de la destination Algérie». Le même site mis en ligne en trois langues : arabe, française et anglaise aura pour vocation de faire connaître la diversité touristique de l’Algérie, les destinations les plus importantes, les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, restaurants classés, transport outre l’art culinaire et l’artisanat.

Le premier responsable du secteur nous apprendra également qu’une version en langue amazighe sera bientôt finalisée et cela après la signature prochaine d’une convention-cadre avec le Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA). M. Benmessaoud saisira la journée mondiale du Tourisme pour rappeler à l’assistance qu’un programme pour la numérisation au soutien de la coopération et de la relation entre l’administration et le citoyen a été créé.

Et d’ajouter qu’un guide touristique électronique pour la promotion de la destination Algérie sous forme d’application sur Smartphones et tablettes créé par de jeunes start-up sera prochainement prêt.

Le ministre a ajouté que son secteur œuvre au développement de l’administration à travers l’exploitation du développement technologique, rappelant l’ouverture en novembre dernier d’un portail au niveau du ministère concernant le traitement et le contact avec les agences de voyages et la création en mai 2018 d’un autre portail pour la réception et le traitement des dossiers des projets des investisseurs.

Visiblement le membre du gouvernement tient absolument à ce que la formation dans le secteur soit le socle fort pour le développement du tourisme et aussi la destination Algérie. En effet, le ministre a insisté sur la diversification des méthodes de formation dans les différentes filières du tourisme, une formation qui selon lui, contribuera très certainement à rehausser la qualité du service du tourisme algérien mais aussi le faire connaître de par le monde.

Le premier responsable du secteur précisera que les «bonnes conditions sécuritaires sont un facteur indispensable et une condition impérative pour l’instauration de la stabilité et la réalisation du développement socio-économique entre les nations». Il dira également qu’en dépit de «tous les conflits et menaces liés au terrorisme, à l’extrémisme violent et au crime organisé auxquels fait face le monde, l’Algérie est devenue un exemple à suivre en matière de cohabitation et de paix grâce aux efforts du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à promouvoir la culture de la paix dans le cadre de la politique de la réconciliation nationale, de la consécration des principes de fraternité humaine et de la promotion de la coopération entre les pays». Il affirmera qu’il est indispensable pour booster le secteur d’avoir une formation adéquate et de qualité. La formation, a-t-il ajouté est un maillon fort du tourisme qu’il faut développer pour atteindre les objectifs tracés pour le secteur. Le développement du tourisme contribuera directement à bâtir une économie forte, dira-t-il. Le membre du gouvernement a saisi l’occasion pour lancer un appel à tous les acteurs activant dans le domaine touristique afin de participer d’une façon «efficace et qualitative» à la 19e Edition du Salon International du Tourisme et des Voyages SITEV 2018, du 17 au 20 octobre 2018. Le premier responsable du secteur a qualifié le SITEV de «rendez-vous important» qui, selon lui, permettra de mettre en avant les potentialités énormes du tourisme algériens et la beauté indescriptible des quatre coins de l’Algérie.

Le SITEV sera également consacré à l’annonce du coup d’envoi du tourisme saharien et hivernal auquel «les hautes instances du pays accordent une grande importance à travers l’implication de tous dans les différentes étapes de son organisation», a insisté le ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

M. Benmessaoud mettra l’accent sur la multiplication et la mobilisation de tous les efforts pour la réussite de la saison touristique saharienne qui devrait «être le point de départ réel du tourisme saharien permettant par la même occasion de redorer le blason du tourisme algérien».

Mohamed Mendaci