Au titre du programme 2019 : 200.000 nouveaux logements

Lors d’une visite d’inspection dans la wilaya de Tiaret, le ministre a indiqué qu’il a été décidé, lors du Conseil des ministres présidé mercredi par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la réservation de 200.000 logements toutes formules au titre du programme de 2019, dont 90.000 logements location/vente où 1.063 unités pour Tiaret destinés à satisfaire les souscripteurs ayant reçu des ordres de versements.

Le nombre des souscripteurs de la wilaya a atteint 7.826, selon les services de la direction de l’Habitat. Le programme comprend, 60.000 aides à l’habitat rural dont 1.000 pour Tiaret qui est une wilaya jugée prioritaire dans ce genre d’habitat comme étant wilaya agricole des Hauts plateaux, selon le ministre qui a fait savoir que les travaux couverts par l’aide seront confiés à de petites entreprises et que le bénéficiaire achèvera le restant de la construction. Ajoutant que le programme comporte également 50.000 logements promotionnels publics (LPP) au niveau national, Abdelwahid Temmar a annoncé que la wilaya de Tiaret verra une vaste opération d’attribution de logements en fin d’année courante, dont 1.029 logements AADL tout en insistant sur l’achèvement du programme actuel de cette formule soit 1.500 logements à Tiaret, à Ksar Chellala et à Mahdia pour le lancement du nouveau programme. Au site de logements AADL à Hai Zemala, au chef-lieu de wilaya, s’étendant sur une superficie de 320 hectares, le ministre a insisté sur sa dotation de toutes les commodités nécessaires en donnant la priorité aux infrastructures de santé, d’enseignement et de sécurité, nonobstant les administrations publiques dont Sonelgaz, l’ADE et Algérie Poste et les structures de sport de proximité et de loisirs. Abdelwahid Temmar a, en outre, annoncé qu’une enveloppe de 500 millions DA a été allouée pour l’aménagement urbain des nouvelles cités d’habitat de la wilaya et une autre similaire à cet effet pour les lots d’auto-constructions, en plus de 50 millions DA pour la réalisation d’un parc au site des 1.000 logements publics locatifs (LPL) à Hai Zaaroura, qui a été également inspecté. Par ailleurs, le ministre a présidé, à la maison de la culture Ali-Maachi de Tiaret, une cérémonie de remise symbolique de clés de 400 logements AADL et 1.000 affectations de logements publics locatifs (LPL) et de clés de 100 LPP à Hai Zaaroura.