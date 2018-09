M. Bouhadja : « Le député est tenu de connaître les problèmes des citoyens et de les transmettre aux pouvoirs publics »

Le siège de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) a abrité, jeudi dernier, une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja, et consacrée aux questions orales adressées au ministre de Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, la ministre de l’Education nationale, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, le ministre des Finances, de l’Energie, des Travaux publics et des Transports et des Ressources en eau.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de cette séance plénière, M. Saïd Bouhadja a déclaré que «le député est constitutionnellement tenu d’être au fait des aspirations du citoyen, de s’enquérir de ses problèmes et de les transmettre aux pouvoirs publics, en consécration de la cohérence entre l’instance exécutive et le pouvoir législatif et en concrétisation des réformes constitutionnelles décidées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». M. Bouhadja s’est aussi exprimé sur l’importance de la question orale qui est, a-t-il dit, «l’un des mécanismes de contrôle parlementaire permettant aux représentants du peuple et membres du gouvernement d’échanger leur point de vue pour trouver des solutions aux problèmes des citoyens.»

Poursuivant ses propos, il notera que «la question orale donne aussi aux députés la possibilité d’interpeller les membres du gouvernement sur l’état d’avancement des programmes de développement, d’autant, que les secteurs ministériels ont connu une dynamique de développement d’envergure dans le cadre du programme du Président de la République, tant en ce qui concerne la modernisation des structures publiques et l’amélioration de leurs prestations, qu’en ce qui a trait aux grandes réalisations dans le domaine des travaux publics et des ressources en eau». En somme, «les questions posées et réponses apportées traduisent clairement la volonté participative de booster le développement national avec ses projections locales dans le cadre de la dynamique instaurée par les orientations et programmes du Président de la République», a-t-il dit, appelant «à poursuivre efficacement ce processus».

Il est à noter par ailleurs qu’en réponse à une question, posée par la presse à l’ouverture des travaux, sur «la campagne que mènent certains députés pour un retrait de confiance», M. Bouhadja a affirmé que «ceci est infondé et n’est nullement à l’ordre du jour». Aussi, et à la fin de cette séance plénière, le président de l’APN a estimé que «les appels au Président de la République de rester à la tête du pays impliquent la fidélité à ce dernier et la considération pour ses efforts en faveur d’un sursaut de développement global, qui mérite d’être reconnu et préservé dans le cadre de la coopération et de l’action commune».

Intérieur et Collectivités locales

« Une aide de plus 26 milliards DA pour la restauration scolaire »

«Le budget de l’Etat consacre une aide annuelle de 26,5 milliards DA au profit des collectivités locales pour la prise en charge des dépenses inhérentes à la restauration scolaire, outre les affectations allouées annuellement par la Caisse de solidarité des collectivités locales à cet effet, pour éviter tout dysfonctionnement à cause du manque de ressources financières au niveau de plusieurs communes», a souligné le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. M. Noureddine Bedoui, qui répondait à une question orale de la députée Fatma Saïdi concernant «les mesures à prendre pour combler le déficit enregistré dans les dépenses inhérentes à la restauration scolaire au niveau de certaines communes», a rappelé dans ce contexte que «le décret exécutif n° 03-18 autorise les wilayas et communes recelant des ressources financières importantes ainsi que les associations de parents d’élèves à contribuer à l’amélioration de la qualité des repas». Le ministre rappelle dans ce cadre le «caractère obligatoire» des dépenses relatives aux cantines scolaires qui sont inscrites au titre des «dépenses obligatoires dans le budget communal». Aussi, toutes ces aides ont été réparties «selon le coût du repas estimé à 55 DA pour les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux et à 45 DA pour les wilayas du Nord et ce, pour assurer les repas de plus de 3,7 millions d’élèves, soit 85% des élèves du cycle primaire».

Le ministre de l’Intérieur a aussi fait savoir que 95% des cantines scolaires avaient été ouvertes, au niveau national, lors de la rentrée scolaire 2018-2019 signalant qu’après avoir «confié la gestion des cantines aux APC en janvier 2017, des lacunes ont été enregistrées mais rattrapées de manière progressive, notamment à travers la promulgation du décret exécutif n°03-18 de janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires et définissant les normes de prise en charge de la restauration scolaire».

Pour sa part, la ressource humaine qualifiée des APC a été renforcée avec le recrutement de 45.000 agents dans le cadre des contrats d’insertion professionnelle en faveur des jeunes diplômés en restauration. Cette opération, fait remarquer le ministre, «s’effectue en coordination avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et celui de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale». Cela dit, «les cantines recourront à la gestion par délégation conformément aux dispositions du décret exécutif relatif aux délégations des structures du Service public à travers l’implication des petites entreprises spécialisées dans la restauration, selon un cahier des charges garantissant les normes d’une alimentation saine et équilibrée», indique le ministre. M. Bedoui a ensuite précisé que «d’autres opérations seront lancées pour la réhabilitation de toutes les cantines atypiques dont le nombre est estimé à 5.901 cantines» outre «une éventuelle contribution des parents d’élèves, selon les cas». Il est à retenir que conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la commission multisectorielle chargée de la préparation de la rentrée scolaire a «accordé la priorité au cycle primaire», à travers un programme complémentaire pour lequel une enveloppe financière de 15 milliards DA a été affectée à la gestion et l’entretien des écoles ainsi qu’une autre enveloppe d’un montant de 2,6 milliards DA destinée à la fourniture et à la maintenance des appareils de chauffage et de climatisation, outre l’acquisition de 3.500 bus scolaires pour renforcer la flotte du transport scolaire au profit des écoliers avec un montant de 25 milliards DA, dont 2000 seront réceptionnés avant fin 2018 (721 bus réceptionnés en septembre et 1.500 bus livrables en 2019)».

éducation nationale

« 95% des cantines ouvertes depuis le 23 septembre »

La ministre de l’Education nationale a indiqué que pas moins de 95% des cantines scolaires avaient ouvert leurs portes aux élèves, le 23 septembre et que 80% de ces cantines offrent des repas chauds.

Mme Nouria Benghabrit qui précise que «les communes sont la partie responsable de la gestion des cantines scolaires depuis l’indépendance», notera que «les affectations consacrées par l’Etat pour la gestion des cantines scolaires sont inscrites dans le budget de gestion du ministère en charge des Collectivités locales, étant la partie en charge juridiquement, de la gestion des cantines scolaires». «Dans le cas où les ressources sont insuffisantes, la communes bénéficie d’aides et d’affectations de gestion de la part de l’Etat», signale la ministre rappelant que «le rôle du secteur de l’Education nationale en matière d’alimentation scolaire, réside en la détermination des différents besoins de la cantine scolaire, à veiller au respect des règles de l’Education sanitaire et alimentaire, l’application du programme hebdomadaire des repas alimentaires, ainsi que la proposition d’une liste des élèves bénéficiaires» et que son secteur travaille «en complémentarité» avec les Collectivités locales. A retenir, enfin, en vertu du décret exécutif publié en 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires, «les écoles primaires ne disposant pas de cantines scolaires peuvent bénéficier, des prestations d’une cantine scolaire centrale», a expliqué la ministre.



«Les efforts se poursuivent pour pallier la surcharge des classes»



En réponse à une autre question relative, cette fois, à la question de surcharge des classes, Mme Nouria Benghabrit a réitéré l’engagement de son secteur à «poursuivre les efforts afin de pallier la question de la surcharge des classes que connaissent certains établissements scolaires notamment à Alger-Est ». La ministre a ajouté que cette question revêt un intérêt particulier et qu’elle fait l’objet d’un suivi quotidien. «Nous suivons la situation avec intérêt, et avons effectué avec les autorités concernées, des visites de terrain dans différentes régions connaissant une surcharge afin d’examiner toutes les solutions possibles», a-t-elle affirmé. La ministre a ensuite évoqué nombre d’éléments à l’origine de ce phénomène. Outre la croissance démographique et les opérations de déménagement et de relogement enregistrées à l’est d’Alger, il y a également le retard accusé quant à la réception de nouvelles structures, a-t-on notamment retenu. D’autre part et pour ce qui est de l’encadrement pédagogique, Mme Benghabrit a assuré que toutes les défaillances enregistrées ont été prises en charge, relevant que le taux d’encadrement a atteint 100% pour tous les cycles d’enseignement à Alger-Est.

Finances

La numérisation de l’administration permet de faciliter la gestion des biens fonciers



La numérisation et l’informatisation des procédures foncières permettront, à court terme, l’amélioration du service public en matière de conservation foncière et la simplification de la délivrance du livret foncier, a notamment déclaré, le ministre des Finances lors de la séance plénière de jeudi dernier.

Répondant à une question posée par un membre de l’APN, M. Abderahmane Raouya précisé que le projet de numérisation, en cours de concrétisation, «mettra fin à la lenteur des procédures foncières et facilitera le travail pour tous».

Pour ce qui est du retard accusé dans la délivrance des livrets fonciers dans la wilaya de Mila, M. Raouya a indiqué que la procédure exige le dépôt de dossiers conforme à la loi dont les documents diffèrent selon la situation juridique du foncier qui peut être un bien indivis ou un héritage, précisant que l’opération se déroule normalement pour le foncier détenu en vertu d’acte publié par la Conservation foncière, aussi bien pour le domaine public que privé.

Dans la wilaya de Mila, il existe des problèmes qui ont empêché la délivrance des livrets fonciers dans les délais et sur lesquels les services concernés travaillent pour les aplanir, a ajouté le ministre.

Répondant à une autre question sur les mesures prises pour instituer un statut particulier du Conservateur foncier et la création du poste de conservateur adjoint, le ministre a souligné que «la création de ce poste constitue l’une des préoccupations de l’administration».

énergie

Un appel d’offres national pour la production de 150 MW dans un mois au maximum

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a révélé que l’appel d’offres national relatif à la production de 150 mégawatts (MW) d’électricité de sources renouvelables avec des capacités de production locales sera lancé dans un mois au maximum.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, en marge de la plénière, il a indiqué que les entreprises intéressées par cet appel d’offres trouveront toutes les explications et les détails dans le cahier des charges. Le programme national de développement des énergies renouvelables prévoit une production, d’ici à 2030, de 22.000 MW d’électricité de sources renouvelables, destinée au marché intérieur, en plus de 10.000 MW supplémentaires à exporter. Ce programme vise à préserver les ressources fossiles, prolonger durablement l’indépendance énergétique du pays et diversifier les sources de l’électricité. L’énergie de sources renouvelables devrait représenter 27% de la production globale d’électricité en 2030 et le double de la capacité actuelle du parc national de production d’électricité. Cet objectif permettra de réduire plus de 9% de la consommation d’énergie fossile à l’horizon 2030 et d’économiser 240 milliards de m3 de gaz naturel, soit 63 milliards de dollars sur 20 ans. A ce jour, le secteur a réalisé 400 MW à partir d’énergies renouvelables. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika avait mis l’accent, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue mercredi dernier, sur la nécessité d’ «intensifier la dynamique» afin de promouvoir le secteur des énergies renouvelables.



Vers l’exploitation du gaz de schiste dans un cadre «réglementé»



M. Mustapha Guitouni a par ailleurs mis en avant la nécessité de trouver d’autres sources de production du gaz et répondre à la demande interne, relevant la nécessaire orientation vers l’exploitation du gaz de schiste dans un cadre «réglementé» prenant en compte toutes les dimensions sanitaires et environnementales. En réponse à une question portant sur l’orientation vers d’autres sources pour la production du gaz, il dira: «Nous allons nous orienter vers l’exploitation du gaz de schiste (...) car nous sommes obligés d’augmenter les capacités de production, d’autant que la consommation interne est en constante augmentation et les députés ne cessent de réclamer le raccordement des 48 wilayas du pays au gaz naturel avec un taux de 100%».

«Une couverture à 100% en gaz naturel est synonyme d’une production de 100 milliards de m3 pour la consommation interne (...) C’est pourquoi, il est impératif de trouver d’autres sources, à l’image du gaz de schiste que nous allons exploiter, mais pas au détriment de la santé du citoyen ou de l’environnement», a affirmé M. Guitouni.

Dans ses réponses aux questions des députés concernant le raccordement de certaines communes au gaz naturel, le ministre a fait savoir que la production actuelle de l’Algérie en gaz naturel atteint les 130 milliards de m3, dont 50 milliards destinés à la consommation interne, 50 milliards réservés à l’exportation et 30 milliards de m3 consacrés à l’activité des puits pétroliers.



Démenti sur la fermeture du gazoduc Medgaz

traversant le Royaume

du Maroc



Répondant à une question du député Mohamed Kidji (RND) concernant l’approvisionnement de la commune d’El Youssoufia (Tissemsilt) en gaz naturel, M. Guitouni a indiqué que la wilaya avait bénéficié d’un programme de distribution du gaz à travers le raccordement de 19 communes sur 22 avec un taux de raccordement de l’ordre de 80%.

Concernant la question de la députée Hendia Merouani (FLN) relative au raccordement de certaines communes de la wilaya de Sétif au gaz naturel, le ministre a indiqué que la couverture dans cette wilaya avait atteint 95%, réitérant la détermination de l’Etat à améliorer le service public, en inscrivant d’autres villages n’ayant pas bénéficié de cette couverture dans le futur programme de raccordement en gaz naturel, en collaboration avec les autorités locales. M. Guitouni a démenti, dans une déclaration à la presse, la fermeture du gazoduc Medgaz traversant le Royaume du Maroc, affirmant, à ce propos, que ce gazoduc qui se trouve au niveau de Béni Saf vise à augmenter les exportations gazières de l’Algérie.



L’OPEP, souveraine

dans ses décisions



En réponse à la presse concernant les récentes déclarations du président américain Donald Trump, M. Guitouni a déclaré que «l’OPEP est libre et souveraine de ses décisions».

Le président américain avait appelé l’Opep, avant la 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’Opep et non-Opep (JMMC), tenue dimanche à Alger, à augmenter sa production, mais l’Organisation a décidé de son maintien.

Pour M. Guitouni, la stabilité caractérisant actuellement le marché pétrolier a permis aux participants à la réunion d’Alger de parvenir à une décision «rationnellle».

Répondant à une question sur le prix du baril à 80 dollars, le ministre a rappelé que le prix est tributaire de la demande. «Si les prix augmentent, l’industrie s’arrêtera, la demande baissera et les stocks seront alors plus importants, par conséquent, les prix chuteront, d’où l’importance de réaliser un équilibre entre l’offre et la demande», a expliqué le ministre, précisant qu’ «un prix entre 70 et 80 dollars convient à l’Algérie».

Ressources en eau

Un total de 85 grands barrages d’ici à 2020



L’Algérie a réalisé 36 grands barrages depuis l’an 2000, faisant augmenter le nombre des barrages réalisés à réceptionner d’ici 2020 à 85, a indiqué le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.

Il a indiqué que le secteur recensait 80 barrages en cours d’exploitation et 5 grands barrages en cours de réalisation qui seront progressivement réceptionnés jusqu’en 2020. Répondant à une question du député Youcef Brahmia concernant le projet de réalisation du barrage Koudiet Hricha (Guelma), M. Necib a précisé que l’estimation financière préliminaire de ce projet était de près de 50 milliards DA avec une capacité de stockage prévisible de 50 millions de m3. Toutefois, le projet n’a pas été réalisé en raison des données géologiques inappropriées, d’où la décision du secteur d’enregistrer un autre projet alternatif consistant à réaliser un petit barrage aux abords de Oued Charef avec une capacité de stockage atteignant 100 millions de m3/an. Ce projet, qui coûtera au secteur une enveloppe financière de 3 milliards de DA, permettra de transférer les eaux vers le barrage de Debagh dans la région, d’approvisionner les citoyens de la wilaya de Guelma en eau potable et d’assurer 6 millions de m3 pour l’irrigation des terres agricoles. Un appel d’offres sera annoncé pour la réalisation du projet durant les prochains jours, a fait savoir le ministre.

Répondant à une question relative aux puits artésiens de la wilaya d’Illizi, le ministre a fait savoir que cette dernière ne comptait pas ce type de puits, mais dispose plutôt des puits nécessitant le recours à l’opération de pompage d’eaux au regard des caractéristiques géologiques de la région. La wilaya d’Illizi compte environ 55.000 habitants et fournit 4 millions de m3 d’eaux par mois, partant des puits profonds y existants (au nombre de 659 puits d’une capacité d’un 1.300.000 m3 d’eau potable par mois).

En ce qui concerne l’irrigation agricole, le ministre a affirmé que le secteur avait adressé des instructions aux autorités de la wilaya d’Illizi et à la direction des Ressources en eau de la wilaya pour parachever les projets enregistrés en vue d’approvisionner en eaux suivant des programmes réguliers et en quantités suffisantes. Actuellement, il est procédé à la mise au point des procédures de réalisation d’une station de déminéralisation des eaux au nord de la ville d’Illizi, qui vient s’ajouter à la station déjà réalisée dans la région, ajoute la source. Il est prévu, en outre, la réhabilitation de 8 puits.

La wilaya a bénéficié, également, de la réalisation de 8.000 mètres linéaires des puits profonds, à l’exception du puits de la région «Thihaout» dont les travaux seront entamés dans les jours à venir. Ce programme permettra l’accroissement des surfaces agricoles irriguées de 300.000 hectares.

Affaires religieuses et wakfs

Nécessité de révision des lois régissant les biens wakfs en Algérie

Répondant à un député, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé que «le temps est venu pour procéder à la révision et l’amendement des lois régissant les biens wakfs, en vue de corriger certains dysfonctionnements relevés et s’adapter aux changements». L’amendement de ces lois a pour objectif de mobiliser et de développer l’assiette économique des biens wakfs, relancer les volets relatifs à l’investissement et l’administration des biens wakfs et bénéficier des expériences récentes en la matière, a fait savoir le ministre.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département a approuvé, dès la publication au Journal officiel n° 52 du décret exécutif fixant les conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs, plusieurs projets d’investissement, notamment l’ouverture d’une clinique et d’une banque, relevant, à ce propos, que ces projets seront généralisés à plusieurs wilayas dans les jours à venir. Il a ajouté, dans le même cadre, que le ministère des Affaires religieuses avait procédé au lancement effectif de l’opération de promotion des terres wakfs à caractère agricole, et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif 70-14 promulgué en 2014, fixant conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture. Se félicitant, par ailleurs, des efforts consentis en matière d’encadrement du travail religieux en Algérie suivant «la religion de nos aïeux et notre référent religieux national», M. Aissa a assuré que l’Algérie était devenue une école pour plusieurs pays de monde en matière de lutte contre l’extrémisme idéologique et religieux, en sus de l’organisation de sessions de formation au profit des imams et l’envoi de récitants en Europe pour officier les prières durant le mois sacré du Ramadhan.

Transports et travaux publics

Dégel progressif de la deuxième tranche des projets du tramway

Le ministre des Transports et des Travaux publics a annoncé qu’il sera procédé au «dégel progressif de la deuxième tranche des projets de tramway avec l’amélioration de la situation financière du pays», précisant que «ces projets concernent les wilayas de Batna, Annaba, Bejaia, Skikda, Tlemcen, Bechar, Tebessa, Blida et Djelfa»

Ces projets, qui étaient sur le point d’être lancés après la désignation des sociétés de réalisation, ont été gelés en 2015, en raison de la conjoncture financière difficile que connaissait le pays suite à l’effondrement des prix du pétrole, a rappelé M. Abdelghani Zaalane. Assurant que «le gel desdits projets ne signifie pas leur annulation», le ministre a fait savoir qu’ils seront relancés «par ordre de priorité». M. Zaalane a réitéré, dans ce cadre, la détermination de l’Etat à «poursuivre la réalisation de tous les projets ayant pour objectif de moderniser et d’améliorer les moyens de transport et de faciliter le déplacement des citoyens», une action, a-t-il dit, qui sera concrétisée avec l’amélioration de la situation financière du pays. Evoquant la pénétrante de l’autoroute Est-Ouest vers le port d’Annaba, le ministre a souligné que ce projet «demeure l’une des priorités du secteur dans la région», soutenant, toutefois, que sa réalisation restait tributaire de l’amélioration de la situation financière du pays. S’agissant du renforcement des vols au niveau de l’aéroport Mustapha-BenBoulaid de Batna, le ministre a fait savoir que cette question était «tributaire du taux d’occupation des avions qui ne dépasse pas, actuellement, 69 % pour les vols intérieurs et 65% pour les vols internationaux». «Néanmoins, les efforts se poursuivront pour l’amélioration de la programmation des vols au service des voyageurs de la région», a affirmé M. Zaalane, révélant que «le protocole du programme international des vols sera revu prochainement au service des aéroports internes». S’agissant de la tranche restante du projet de la pénétrante reliant l’autoroute Est-Ouest à Batna, le ministre a fait savoir que «cette tranche sera programmée prochainement».

A. Z.