M. Messahel s’entretient avec ses homologues à la 73e AG de L’ONU : Concertation sur les questions d’intérêt commun

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu, en marge des travaux de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies, avec son homologue syrien, Waleed Al Muallem. L’entretien a permis aux deux ministres d’aborder les relations bilatérales et de procéder à un échange de vues sur la situation en Syrie et dans la région.

L'entretien avec son homologue jordanien Ayman Safadi a porté sur les relations bilatérales, la situation au Moyen-Orient et dans la région. Les deux ministres ont exprimé leur engagement à poursuivre la concertation entre les deux pays sur les questions bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Avec son homologue de la Corée du Nord M. Ri Yong-Ho ,il s’est félicité de la célébration par les deux pays, le 25 septembre 2018, du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Les deux ministres ont également abordé la situation dans la péninsule coréenne, ainsi que d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Avec le ministre des Affaires étrangères de Vanuatu, Ralph Regenvanu l'entretien a été axé sur la redynamisation des relations bilatérales, notamment à travers l’échange de visites entre les deux pays pour explorer les voies et moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont également abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles à l’ordre du jour de la présente session de l’Assemblée générale des Nations unies.

L'entretien avec son homologue arménien Zohrab Mnatsakanyan a été l’occasion pour les deux ministres d’exprimer leur volonté de mettre en place un cadre devant encadrer la relation bilatérale et renforcer et diversifier la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Les deux ministres ont également saisi cette opportunité pour aborder nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les question inscrites à l’ordre du jour de la présente session de l’Assemblée générale des Nations unies.

M. Messahel s’est également entretenu avec son homologue chypriote Nikos Christodoulides, ce qui a permis de procéder à une évaluation de l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de leur renforcement, dans divers domaines, notamment ceux de l’énergie et du tourisme. Ils ont réitéré, dans ce cadre, leur engagement à travailler «ensemble» à l’effet de redynamiser la coopération entre les deux pays, notamment à travers «le renouvellement du cadre juridique bilatéral et sa diversification».

Les deux ministres sont également convenus d’intensifier l’échange de visites bilatérales. M. Messahel a été invité par son homologue à effectuer une visite à Chypre à une date qui sera arrêtée d’un commun accord. Les deux ministres ont également abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que la question de la migration.

Avec son homologue polonais Jacek Czaputowicz. L’entretien a porté sur «le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines notamment de l’énergie, de la formation, de l’agriculture du tourisme». Les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations qu’entretiennent les deux pays qui sont marquées par une «concertation régulière et un échange de visites de haut niveau». Ils ont également procédé à un échange de vues et d’expériences dans le domaines des réformes économiques. Les deux parties ont également abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé ainsi que la question de la migration. Les situations au Mali, au Sahel, en Libye et au Sahara occidental ont également été abordées lors de cet entretien. Le ministre des Affaires étrangères a été invité par M.Czaputowicz à effectuer une visite en Pologne à une date qui sera arrêtée d’un commun accord.

Le MAE a rencontré son homologue estonien Sven Mikser avec il a abordé l’état des relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur renforcement dans divers domaines. Ils sont convenus, à cet égard, de poursuivre leurs efforts à l’effet de redynamiser la coopération et les échanges entre les deux pays. Les questions régionales et internationales d’intérêt commun ont également été l’ordre du jour des entretiens, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

L’entretien avec le secrétaire général adjoint du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov a porté sur la coopération entre l’Algérie et les Nations unies dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment à la lumière des résultats de la Conférence de Haut niveau, tenue à New York les 28 et 29 juin dernier. M. Voronkov a exprimé ses remerciements à l’Algérie pour son apport «considérable» à la réussite de cette Conférence et son soutien constant au Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme. Il a indiqué que l’Algérie compte parmi les alliés les «plus importants» de son Bureau eu égard à son «expérience unique et réussie» dans le domaine de la déradicalisation et de la lutte contre le terrorisme, une expérience qu’il convient de partager davantage. M. Messahel a réaffirmé «l’engagement ferme» de l’Algérie pour la lutte contre le terrorisme et sa disponibilité à continuer à partager son expérience avec les Nations unies et tous les pays du monde. Il a, dans ce cadre, rappelé les actions consenties par l’Algérie et les réunions qu’elles a organisées à Alger sur la lutte contre le terrorisme, en particulier dans le cadre du Forum Global de Lutte contre le Terrorisme (GCTF) et de la mise en £uvre du Mandat confié au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par les Chefs d’Etat africains en tant que Coordonnateur de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. M. Messahel et M. Voronkov sont convenus de poursuivre la «concertation régulière» qui existe entre l’Algérie et l’ONU dans le domaine de la déradicalisation et de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.