Tomate industrielle à Annaba : Des efforts pour promouvoir la production et l’exportation

La filière de la tomate industrielle dans la wilaya d’Annaba s’oriente vers la promotion de la production et de l’exportation du double concentré et la limitation de l’importation du triple concentré, a indiqué, jeudi à Annaba, le directeur central de la régulation et du développement de la production agricole auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Intervenant, lors d’une rencontre régionale autour de l’évaluation de la campagne de la tomate industrielle, au titre de l’année 2017/2018, organisée au siège de la direction des services agricoles (DSA), M. Mohamed Kharoubi a estimé que la concrétisation de cette orientation nécessite la mise en place des mécanismes techniques nécessaires pour un meilleure rendement, ainsi que la réunion des conditions adéquates sur le plan organisationnel afin d’améliorer la performance des différents intervenants dans la promotion de cette filière.

L’augmentation des capacités techniques des producteurs, la mécanisation et la généralisation du système d’irrigation localisé (goutte à goutte), l’octroi du crédit R’fig, les mesures incitatives visant la fixation du prix de la tomate, et la réduction du délai d’attente dans les usines de transformation, constituent, entre autres les dispositions majeures prises pour assurer le développement et la promotion de cette filière, a fait savoir le même responsable.

Il a également précisé que ces facteurs ont contribué à l’augmentation de la production de la tomate industrielle rappelant qu’au cours de la saison précédente, une hausse de 27% a été enregistrée comparée la saison 2016/2017. Dans le cadre de cette orientation, des objectifs ont été fixés afin de réaliser une production de 90.000 tonnes du triple concentré de la tomate, et ce en vue de réduire l’importation de cette matière, a exprimé M. Kharoubi.

Au cours de l’année précédente, une quantité de 32.000 tonnes du triple concentré de tomate industrielle a été importée, selon l’intervenant, qui a ajouté qu’une quantité de 18.000 tonnes du double concentré de la tomate industrielle a été exportée vers les pays de l’Europe et de l’Afrique.

La filière de la tomate industrielle a enregistré, au titre de la saison agricole précédente, une production nationale de plus de 15 millions de quintaux sur une superficie de 23.702 hectares, dont 60 hectares irrigués par le système du goutte à goutte.

Lors de cette rencontre régionale, à laquelle ont pris part les partenaires concernés des wilayas d’Annaba, d’El- Tarf, de Guelma, de Skikda, de Sétif et de Mila, les perspectives de développement et d’amélioration du rendement de la tomate industrielle ainsi que les préoccupations des différents acteurs dans ce domaine ont été débattus.