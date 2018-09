Avec la pression d’une offre trop faible : Le pétrole grimpe encore

Les prix du pétrole montaient hier en cours d’échanges européens alors que les investisseurs s’inquiétaient de voir l’offre diminuer avec les sanctions américaines sur l’Iran. Vers midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, dont c’est le dernier jour de cotation, valait 82,12 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 40 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance prenait 10 cents à 72,22 dollars. Le pétrole devrait signer sa troisième semaine consécutive de hausse pour la première fois depuis le mois de mai, et le Brent a touché mardi son plus haut en près de quatre ans à 82,55 dollars, alors que le marché craint un déficit de l’offre au quatrième trimestre. «Les craintes de la perte de l’offre iranienne et le déclin de la production du Venezuela» continuent de profiter aux prix, selon les analystes. Les exportations de l’Iran, troisième producteur de l’Opep, ont chuté en amont des sanctions de Washington, qui interdiront d’importer du pétrole iranien à partir de début novembre. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, réunis dimanche à Alger, n’ont pas annoncé de hausse de leur production, alors que le président américain Donald Trump multiplie ses attaques contre l’Opep. «La hausse des prix de l’énergie, plus précisément de l’essence à la pompe, est en train de devenir un vrai problème pour l’administration Trump, surtout à quatre semaines des élections législatives», selon des analystes. Certains analystes et industriels n’excluent plus la possibilité d’un baril à 100 dollars, à l’image de Patrick Pouyanné, patron de Total, qui a jugé plausible cette hypothèse dans une interview pour Bloomberg. «Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle», a-t-il affirmé, «même pour l’industrie pétrolière puisque des prix si élevés ouvrent la porte à la concurrence» et à une baisse de la demande, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le prix du panier des quinze brut de référence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 80,88 dollars le baril jeudi, contre 81,58 dollars la veille, selon les chiffres de l’Organisation publiées vendredi sur son site web.