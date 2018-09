Salon agricole de Mostaganem : Élargissement du partenariat et développement de l’exportation

Les opérateurs économiques algériens et étrangers participant au Salon international de l’agriculture «Mosta Expo», qui a pris fin jeudi à Mostaganem, ont plaidé pour l’élargissement du partenariat dans le domaine agricole et le développement de l’exportation des produits agricoles. Dans ce cadre, Abdelkader Adda Benyoucef de la société algérienne «Mosta Kari», spécialisée en importation du matériel agricole, a mis l’accent sur l’importance du partenariat avec des opérateurs européens dans le domaine des techniques nouvelles, des équipements et des produits agricoles. M. Adda Benyoucef a déclaré à l’APS, que le temps est venu pour lancer un partenariats avec des opérateurs étrangers pour la fabrication des équipements à l’intérieur du pays favorisant la maîtrise des technologies, la réduction de la facture d’importation et la maintenance et les services après vente a l’agriculteur. Pour sa part, la représentante de l’agence andalouse de promotion extérieure «Extenda» (Espagne), Malika Zedjaoui a indiqué que ce genre de manifestations économiques aide à faire découvrir aux sociétés espagnoles le marché algérien, en plus des réunions avec des opérateurs algériens et de la conclusion de partenariats dans différents domaines. Ce salon a permis à l’opérateur espagnol de tenir entre 50 et 70 réunions de partenariat dont 20 très importantes dans les domaines de production de semences, d’engrais, d’élevage bovin, d’achat de matériel et d’équipements agricoles. Le partenaire du groupe italien «Sorma» en Algérie, Zineddine Kadjoul a fait savoir que l’expérience italienne dans le domaine de l’exportation a permis, depuis 2011, d’effectuer plusieurs opérations d’exportation de fruits et légumes des wilayas d’Aïn Defla et de Blida vers des destinations européennes dont la Russie. M. Kedjoul a affirmé que le produit agricole algérien est sécurisé et sain, sauf qu’il doit obéir aux normes internationales de commercialisation. Le salon «Mosta Expo» a été initié trois jours durant par la chambre de wilaya de l’agriculture de Mostaganem en vue de faire connaître les produits agricoles locaux et échanger les expériences entre producteurs et opérateurs économiques nationaux et étrangers. Cette manifestation a enregistré, dans sa première édition, la participation de plus de 52 exposants nationaux et étrangers dont 15 opérateurs économiques italiens. L’Italie a été l’invitée d’honneur du Salon.