16e édition de la fête de la figue des Beni Maouche : Un produit noble

Le coup d’envoi de la 16e édition de la fête de la figue des Beni Maouche (daïra et commune de Béni Maouche, Béjaïa) a été donné, jeudi dernier. 150 exposants ont pris part à ce rendez-vous, inscrit, cette saison, sous le signe de la préservation des vergers actuels et de leur agrandissement par le truchement d’une intensification plus forte des plantations en leur sein. La promotion de la production locale (les produits du terroir) constitue comme un outil efficace pour booster la croissance économique. La célébration, chaque année, de la fête de la figue est un signal fort de la fidélité des citoyens de cette région à leurs traditions et coutumes ancestrales. Ce noble produit agricole du terroir, devenu au cours des années un label incontournable au niveau national, est un véritable symbole de la région. La figue fraîche, dans ses multitudes variétés, ses couleurs et ses goûts, ainsi que ses saveurs, se sèche au soleil et se transforme en plusieurs variétés alimentaires, comme la confiture ou le chocolat. Les exposants, sans nul doute, n’hésiteront pas à faire gouter leurs délicieux produits aux visiteurs, qui vont venir en masse pour s’en procurer. Il y a lieu de noter que le niveau de la récolte dans la région, en l’occurrence dans le bassin de la vallée de la Soummam, a été si modeste — à peine18.000 quintaux — qu’elle a poussé de nombreux amateurs, ceux qui en sont friands, à venir tôt faire leurs provisions d’hiver pour s’assurer des meilleures qualités exposées et d’un prix plus avantageux. Selon la qualité et le calibre, le kilogramme y est affiché entre 1.000 et 14.00 dinars. S’agissant des objectifs de cette fête, les organisateurs soulignent que celle-ci constitue une opportunité idoine aux professionnels (producteurs et transformateurs) et aux experts, venus nombreux, et aux représentants institutionnels d’échanger et d’examiner la nature des actions à entreprendre pour valoriser le produit et lui redonner ses lettres de noblesse, notamment sa commercialisation sur le marché international. Les experts estiment que la qualité de ce produit est hautement supérieure, pouvant donc rivaliser avec les grands labels des autres pays méditerranéen, notamment la Turquie, la France et l’Italie. Le directeur de wilaya des services agricoles a souligné que «l’offre est inférieure à la demande». Il dit, dans ce sens, que le recul de la production est dû essentiellement à de multiples facteurs, entre autres celui inhérent aux conditions climatiques défavorables ou en rapport avec le vieillissement des figuiers. Il a insisté sur la nécessité de procéder à la plantation et à l’intensification du figuier à mener sur la base d’un programme et en association avec des structures techniques spécialisées, à l’instar de l’Institut technique d’arboriculture de Sidi-Aïch. Pour la multiplication et l’épanouissement de l’arbre, le même responsable estime que toutes conditions climatiques sont réunies.

M. A. Z.