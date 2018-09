Total Startuppers 2018-2019 : 60 pays en lice pour le meilleur projet de l’année

À cette occasion, la conférence de presse d’annonce, prévue le 1er octobre à l’hôtel Holiday Inn Algiers - Chéraga Tower, donnera l’opportunité aux organisateurs de présenter le programme Startuppers 2018, dans tous ses détails, et d’inaugurer, par la même occasion, l’ouverture des inscriptions, au titre de ce concours, au profit des jeunes Algériens intéressés par cette initiative. Le challenge en question a pour objectif d’identifier, de primer et d’accompagner les meilleurs projets de création ou de développement d’entreprises, de moins de deux ans en Algérie. Une opportunité pour les jeunes créateurs et porteurs de projets, dans divers secteurs d’activité, de faire valoir leur savoir-faire, leurs sens de l’innovation et leur capacité d’entreprendre. Il s’agira, pour cette catégorie de futurs managers, de mettre en avant leurs talents de créateurs de projets, et bénéficier de l’opportunité de matérialiser leurs idées, grâce au soutien financier et à l’accompagnement qui leur seront assurés. La préférence ira aux «idées et projets qui ont pour but de résoudre des inégalités, de trouver des solutions positives à des problèmes de société», comme «faciliter l’accès à l’éducation, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé publique, développer l’accès à l’électricité dans les zones rurales, améliorer la sécurité sur les routes ou construire des maisons à partir de matériaux écologiques… ou toute autre idée innovante». En somme, tous les projets susceptibles d’améliorer les conditions de vie et avoir un impact positif sur la société. Dans chaque pays, trois gagnants recevront un soutien financier, une grande visibilité médiatique et un accompagnement professionnel. Parmi ces 3 gagnants, des grands gagnants seront choisis pour chaque région, et bénéficieront d’un soutien supplémentaire. Aussi, l’édition de cette année a prévu un prix spécial, complémentaire aux trois prix du Challenge, dans le but d’encourager les femmes entrepreneures à participer en plus grand nombre. En fait, lors de la première édition du Challenge, les femmes représentaient 25% des gagnants, alors qu’elles étaient seulement 13% à participer au Challenge, déplorent les organisateurs. L’édition précédente a enregistré plus de 500 inscriptions en ligne, et la participation d’une dizaine d’experts. D. Akila