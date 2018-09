Téléconférence des porte-paroles du Département d’état : La politique étrangère US explicitée

Pendant une demi-heure, Erica Chiusano et Brian Neurber, porte-paroles en langue arabe et en langue française du Département

d’Etat ont répondu aux questions des journalistes sur la politique étrangère américaine sous l’administration Trump.

C’était jeudi dernier lors d’une téléconférence animée à partir du siège de l’ONU.

Les deux diplomates ont été clairs et le slogan du Président Trump «l’Amérique d’abord» a été défendu. Pour Brian Neurbert, «avec la politique étrangère de l’administration Trump, les Etats-Unis continuent à faire avancer nos intérêts». Ainsi il rappellera que le Président Trump a parlé dans son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU de «respect entre pays et entre partenaires». Dans cette collaboration, dira-t-il «il y a plusieurs exemples de la diplomatie multilatérale des USA. Il soulignera que «cette approche est mise en œuvre avec des partenaires de la région du Maghreb et du Sahel y compris l’Algérie. Aussi, sur toutes les questions évoquées, notamment la Palestine, l’Iran et la Russie, les deux diplomates ont insisté sur la justesse de la position américaine et ont justifié toutes les mesures y compris les sanctions prises par l’administration Trump à leur encontre.



«Pour des négociations directes»



S’agissant de la suppression de la contribution financière américaine à l’Agence pour les réfugiés palestiniens, il dira que «d’autres bailleurs de fonds dans la région ou ailleurs pourraient participer au financement de l’aide humanitaire dans cette région». Et d’affirmer que «pendant 10 ans des milliards de dollars ont été versés par les USA». Pour ce qui des autres décisions qui vont de l’avis des analystes à l’encontre de la paix au Proche-Orient, Erica Chiusana , dira que son pays est «toujours engagé à réaliser la paix entre les Israéliens et les Palestiniens». Elle rappellera que depuis son installation l’administration Trump a «désigné un envoyé pour se charger du dossier et écouter les avis de toutes les parties». Elle dira aussi : «Nous attendons le plan de paix élaboré par Washington», tout en assurant que les USA sont pour la «facilitation de négociations estimant que de leur point de vue le meilleur moyen d’instaurer la paix est d’entamer des négociations directes entre l’Autorité palestinienne et Israël». Interrogé sur le retrait américain de l’accord nucléaire avec l’Iran et les sanctions qui lui ont été infligés, son collègue Brian Neurbert dira que le régime iranien pose une menace car c’est un régime dangereux». Pour les USA, dira-t-il, «le problème que pose l’Iran à la communauté internationale», a trait au financement du terrorisme et de l’extrémisme qui déstabilise toute la région. Ce qui de son point de vue «n’est pas acceptable». Mais, selon lui, «les USA sont optimistes, nous pensons qu’à terme nous allons trouver une solution pacifique». Pour ce qui est de la Russie et de la stratégie américaine contre les pays qui ont des transactions significatives avec la Russie, notamment dans le domaine militaire, il sera indiqué que ces sanctions ont été décidées parce que la Russie est considérée comme «la base de plusieurs crises» dans le monde. Mais, dira-t-il, «il ne s’agit pas de punir la Russie» ou la partie qui commerce avec elle. Pour les USA, il s’agit de mettre «la pression sur la Russie pour l’obliger à changer son comportement, qui n’est pas du tout acceptable». Et de poursuivre : «Nous respectons que des pays souverains choisissent comment gérer leurs affaires et leur partenariat et nous savons aussi que vous allez respecter notre gestion de nos intérêts».



La solution militaire au Sahel est insuffisante



Pour ce qui est du conflit du Sahara occidental et de la crise libyenne, les deux diplomates rappelleront que les USA soutiennent les processus onusiens en cours. En Libye, ils diront que les USA coopèrent avec le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’instauration de la paix et la prospérité. Ils diront souhaiter la rédaction de la Constitution et la tenue d’élections libres et transparentes dans les plus brefs délais. Sur l’instabilité dans la région du Sahel, Brian Neurbert estimera que la solution militaire, est une partie de la solution, nécessaire mais pas suffisante. Il faudra, selon lui, mettre l’accent sur le développement et la bonne gouvernance.

Il dira à ce sujet que l’expérience algérienne et son efficacité sont à prendre en considération, les possibilités de développement économique, la bonne gouvernance et la création de possibilités pour les jeunes de la région sont important et nécessaires. «C’est quelque chose que le peuple et le gouvernement algérien ont compris», dira-t-il et de poursuivre en déclarant «nous avons pris plusieurs leçons de votre histoire et nous travaillons ensemble, en partenariat, dans la région».

Nadia Kerraz