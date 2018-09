Sahara Occidentaln : KÖhler s’entretient avec une délégation sahraouie à New York

L’émissaire onusien pour le Sahara Occidental, Horst Köhler, a rencontré jeudi une délégation sahraouie, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, pour discuter des derniers développements concernant la question sahraouie, a indiqué un communiqué du Front Polisario diffusé à New York. Les discussions, tenues en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, se sont déroulées en présence du coordinateur sahraoui avec la Minurso, Mhamed Khedad, du représentant du Front Polisario auprès de l’ONU, Sidi Mohamed Omar, et du conseiller en chef de Köhler, David Schvake. Au cours de cet entretien, le médiateur onusien a informé la partie sahraouie des démarches qu’il compte entreprendre prochainement pour relancer le processus politique parrainé par l’ONU, y compris l’invitation des deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, pour un nouveau round de négociations directes avant la fin de l’année en cours, selon le communiqué. De son côté, la délégation sahraouie s’est félicitée des efforts déployés par Horst Köhler pour relancer le processus de paix au Sahara Occidental, réitérant sa disponibilité à coopérer pleinement avec lui et à s’engager dans des négociations directes avec le Maroc qui seront menées sous l’égide de l’ONU. Le Front Polisario a affirmé que ces négociations doivent parvenir à une solution juste et pacifique qui garantit le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination. L’émissaire de l’ONU s’active depuis quelques mois pour relancer le processus onusien à l’arrêt depuis 2012. Selon des sources proches du dossier, Horst pourrait envoyer des invitations aux deux parties au conflit vers la mi-octobre pour reprendre les négociations. La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis. Depuis, le processus de paix lancé par l’ONU se trouve dans l’impasse en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.