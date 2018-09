Abbas à la Tribune de l’ONU : «al Qods n’est pas à vendre»

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré jeudi à New York qu’al Qods occupé n’était pas à vendre et que les droits du peuple palestinien ne sont pas négociables, réaffirmant que les Etats-Unis ne pouvaient être le "médiateur unique" dans le processus de paix, à cause de leur partialité.

"Al Qods n’est pas à vendre et les droits du peuple palestinien ne sont pas négociables", a lancé Mahmoud Abbas, en entamant son discours très attendu à l’Assemblée générale de l’ONU. Adoptant un ton plus catégorique, Abbas a déclaré : "Les Etats-Unis ne peuvent pas être un médiateur unique. Les Etats-Unis seuls non, ils font preuve de partialité". Mahmoud Abbas a précisé que le parlement palestinien l’a mandaté pour revoir tous les accords politique, sécuritaire, et économique passés avec le gouvernement israélien et de suspendre la reconnaissance d’Israël jusqu’à ce que ce dernier reconnaisse l’Etat de Palestine sur la base des frontières de 1967.

Le chef de l’Autorité palestinienne a ajouté que le parlement l’a aussi mandaté d’en référer aux tribunaux internationaux, en particulier à la Cour pénale internationale (CPI) pour demander que des enquêtes soient ouvertes sur les violations et agressions commises par l’occupant israélien. Mahmoud Abbas a tenu à rappeler, lors de ce discours musclé contre Israël et les Etats-Unis, l’adoption de la loi de l’Etat-Nation du peuple juif qu’il a qualifié de "raciste" car "niant au peuple palestinien son droit à l’autodétermination". Cette loi, rejetée même par de nombreux élus israéliens à la Knesset, "foule au pied les résolutions pertinentes des Nations Unies et les accords passés avec Israël concernant le dossier palestinien", a-t-il indiqué.

L’adoption de cette loi, a-t-il enchaîné, "va aboutir à (l’établissement) d’un Etat raciste, et à une situation d’apartheid, rendant ainsi caduque la solution à deux Etats", a-t-il mis en garde.



Abbas menace de revenir sur les accords conclus



Le président palestinien Mahmoud Abbas a menacé jeudi de revenir sur les accords conclus avec Israël et les Etats-Unis, en raison de leur non-engagement envers ces accords. S'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Abbas a déclaré : "Nous avons conclu des accords avec Israël et ils les ont tous abrogés. Soit Israël respecte ces accords, soit nous les renions. Israël en assumera la responsabilité et les conséquences." Il a néanmoins ajouté : "Nous ne reviendrons jamais à la violence et au terrorisme, quelles que soient la situation et les conditions".

Le leader palestinien a ensuite mentionné des accords non spécifiés avec l'administration américaine.

"Pourquoi les ont-ils tous abrogés et comment devons-nous réagir ? Veuillez répondre à ces questions", a-t-il interrogé. "Soit ils respectent leurs engagements, soit nous ne nous respecterons aucun de ces accords."

En réaction aux décisions américaines de transférer leur ambassade de Tel-Aviv à El Qods occupé et de réduire radicalement les fonds accordés à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le président palestinien a affirmé: "Nous n'accepterons pas non plus la seule médiation américaine dans le processus de paix, car l'administration des Etats-Unis a perdu sa légitimité en raison de ses récentes décisions."