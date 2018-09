EURO/2024 : L'Allemagne organisera l'Euro-2024

L'UEFA a attribué jeudi à l'Allemagne l'organisation de l'Euro 2024 de football, a annoncé le président de l'instance, Aleksander Ceferin. L'Allemagne, qui avait déjà organisé cette compétition en 1988, était en concurrence avec la Turquie. L'Euro-2024 réunira 24 sélections pour 51 rencontres disputées dans dix stades, dont l'Allianz Arena de Munich et le Stade olympique de Berlin. La dernière grande compétition organisée par l'Allemagne était le Mondial-2006. En revanche, il s'agit de la 4e candidature infructueuse de la Turquie, battue d'une seule voix en 2010 par la France pour l'organisation de l'Euro-2016. L'Allemagne a été désignée à l'issue d'un vote à bulletins secrets du Comité exécutif de l'UEFA qui compte 19 membres. Deux membres n'avaient pas le droit de vote, Reinhard Grindel, président de la Fédération allemande de football, et le vice-président de la Fédération turque, Servet Yardimci. Le détail du vote n'a pas été communiqué par l'UEFA. "Je voudrais remercier le Comité exécutif de l'UEFA pour sa confiance incroyable et j'en mesure la responsabilité", a réagi M. Grindel, juste après la désignation de son pays. "Nous voulons organiser une grande fête du football et montrer au monde à quel point notre pays peut être hospitalier", a ajouté Philipp Lahm, ancien capitaine de la sélection allemande qui va prendre la tête du comité d'organisation. Le prochain Euro en 2020 sera organisé dans 12 pays. Le précédent en 2016, qui s'est tenu en France, a été remporté par le Portugal.