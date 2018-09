Prise en charge des enfants handicapés mentaux : Une loi permettant d’impliquer le privé

Dans l’objectif d’optimiser la prise en charge psychologique et pédagogique des enfants souffrant d’un handicape mental, un texte de loi sera bientôt promulgué. C’est ce qu’a annoncé hier, la ministre de la Solidarité nationale de la famille et de la Condition de la femme.

Mme. Ghania Eddalia qui a présidé, au Centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS) la rencontre nationale des cadres de l’administration centrale, des DASS et DASS délégués a précisé que le texte y afférant a déjà été approuvé par le gouvernement, tout en insistant sur «l’importance d’impliquer le secteur privé dans des projets d’investissement relevant du secteur de la solidarité nationale».

Ce décret exécutif, explique la ministre, va permettre aux jeunes investisseurs privés de se lancer dans l’activité de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et créer, par la même occasion, un nombre important de postes «Aussi, nombreux sont les jeunes fraîchement diplômés de l’enseignement supérieur (médecins et autres diplômés des sciences humaines), à qui va profiter le projet de loi», a-t-elle précisé. Dans le même sillage la ministre a fait savoir que le nombre des classes spéciales ouvertes dans les établissements éducatifs aux personnes aux besoins spécifiques est passé de 605 classes en 2017-2018, à plus de 700 pour cette année scolaire.

Par ailleurs, Mme Eddalia a souligné qu’un total 238 centres d’éducation spécialisés pour enfants handicapés sont actuellement opérationnels à l’échelle nationale. Le secteur procède en outre a l’accompagnement de 107 établissements spécialisés crées par des associations. «Nous œuvrons a la promotion et l’encadrement de ces établissement en leur assurant la continuité et le sérieux, ainsi que la bonne organisation de toutes leurs activités», a-t-elle dit.

Mme Eddalia a mis en exergue les efforts déployés par les directions de l’Education et de la Formation professionnelle pour faciliter l’insertion de cette catégorie de citoyens par l’ouverture de classes au niveau des écoles et des centres de formation. «L’implication des différentes administrations, des institutions étatiques et des bienfaiteurs dans le soutien de ces centres spécialisés est une preuve de la solidarité de toutes les composantes de la société dans la prise en charge de cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques», a-t-elle souligné.



Au sein des priorités



La ministre s’est, à l'occasion, félicitée du travail accompli par l’encadrement de ce centre œuvrant à développer les capacités de cette catégorique spécifique d’enfants, affirmant que la protection de l’enfance constitue un des principaux axes de la politique sociale de l’État algérien, rappelant l’attachement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à cette question, en insistant à chaque occasion sur la nécessité de renforcer la position de l’enfant et de le placer au sein des priorités stratégiques dans tous les plans d’action du gouvernement.

La ministre insistera, chiffres à l’appui, sur les efforts déployés par l’État en matière de lutte contre la pauvreté. Elle précisera ainsi que son secteur a enregistré, jusque-là, 944.883 bénéficiaires de l'AFS, auxquels s'ajoutent 113.431 attributaires de l’aide, qui étaient inscrits sur la liste d'attente, et ce, dans le cadre de l'actualisation des listes des personnes démunies ayant bénéficié des différentes mesures et dispositifs d'aide sociale.

Par ailleurs, Mme Eddaalia a fait savoir que son secteur avait introduit le système de numérisation pour recenser les personnes réellement concernées par les aides sociales accordées par l'Etat «cette numérisation vise à améliorer la collecte des données concernant cette catégorie pour une meilleure prise en charge», a-t-elle précisé.

A ce propos, elle a révélé que ces services mènent des enquêtes pour vérifier les déclarations faites par les bénéficiaires des programmes sociaux destinés aux catégories démunies dans la société. Ces enquêtes se veulent, selon elle, une actualisation des listes des bénéficiaires des différents dispositifs d’aide sociale, ce qui permet d’assurer le suivi et le contrôle annuel des listes aussi bien au niveau central que local. «Le secteur a enregistré le cas de personnes ayant bénéficié d'aides sociales alors qu'elles n'y étaient pas éligibles», a-t-elle déploré.

La ministre rappellera, à cet effet, que les opérations liées à la révision périodique des données des demandeurs d’aide répondent aussi à la stratégie de la rationalisation des dépenses et de la poursuite de la politique sociale de l'État.

Sarah A. Benali Cherif