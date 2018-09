Sécurité routière : L’école au cœur de la prévention

A l’école primaire Laoufi-Abdallah, c'est l'heure de l'initiation sur la conduite à tenir sur la route… Les services de la sûreté de wilaya de Béchar en étroite collaboration avec la direction de l’Education viennent de sensibiliser les élèves de cet établissement scolaire et ce dans le cadre de ses actions de prévention en matière de circulation routière et de préservation de l’environnement. Sur les lieux des cours sur cette thématique ont été dispensés par des cadres des services de l’ordre public, de la circulation routière ainsi que de la police judiciaire, ont essentiellement portés sur les comportements à adopter sur le chemin de l’école et la préservation de l’environnement et de la nature.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part les parents d’élèves de cet établissement, il a été question du risque routier qui constitue la première cause de mortalité chez les jeunes et les enfants. Les animateurs de cette rencontre ont saisi l’occasion pour faire part de tous les désagréments que peuvent causer le stationnement anarchique des véhicules des parents d’élèves, près des établissements scolaires, à la sortie de leurs petits bambins et de toutes les précautions à prendre en pareille circonstance.

Le respect du code de la route est avant tout une question de sécurité personnelle, et quand on parle de sécurité, c’est une question de vie et les récents accidents de la circulation, qui ont occasionné des pertes en vie humaine, peuvent en témoigner.

Trois cents quatre-vingt-douze enfants âgés de moins de 14 ans sont décédés et 5.189 autres blessés durant l'année scolaire 2017-2018, selon un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), rendu public tout récemment en marge d'une campagne de sensibilisation, pour la protection des enfants scolarisés contre les accidents de la route.

A travers ces campagnes de sensibilisation, organisées sous le slogan "Pensez à vos enfants...réduisez la vitesse", le Centre vise "à préserver les enfants, notamment scolarisés, contre les accidents de la route".

Ces actions visent à permettre à tous les élèves de bénéficier d’une sensibilisation à la sécurité routière. Elles tendent à une compréhension des risques possibles, à une stratégie pour les éviter et au comportement à adopter.

