Préservation et protection de l’environnement : Enseigner les fondamentaux dès l’école

Réhabiliter les fondamentaux de l'instruction civique à l’école, en y incluant des séances sur la préservation et la protection de l’environnement, n’est-ce pas là une des urgences de l’heure ?

Face aux atteintes répétées à l’environnement national du Nord au Sud et d’Est en Ouest, trop souvent par négligence, par ignorance ou par malveillance, on ne peut rester trop longtemps indifférent car sous cet angle, un aussi beau pays comme le notre est en train d’être purement et simplement balafré, défiguré.

C’est pourquoi deux solutions au moins s’imposent d’ores et déjà, de façon conjuguée : voter dans l’immédiat une loi sur la criminalisation de ces atteintes demeurées jusque-là impunies d’une part ; se prémunir contre les futures atteintes à notre environnement en commençant aujourd’hui par enseigner aux enfants dès l’école les premiers rudiments en matière de préservation et protection de l’environnement d’autre part. Et, par la même, préparer dès maintenant les futurs citoyens des années 2030-2040 en leur inculquant ne serait-ce que les quelques fondamentaux que tout(e) enseignant(e) se doit de dispenser en la matière.

N'est-ce pas là une des solutions envisageables parmi les plus simples et les moins coûteuses ? En tout cas de celles qu'on peut mettre assez rapidement en œuvre à travers, d'une part, la dotation -dès les prochaines rentrées scolaire, secondaire et universitaire 2016-2017 des établissements tous paliers confondus de tout le territoire national, en bacs dits communément «intelligents» car relatifs au fameux tri des déchets et, d'autre part, la mise en route d'une première approche pédagogique en matière de gestion minima de ces déchets ?

Pour tout dire il s'agirait, sans plus ni moins, de mettre en place dans les cours d'école un certain nombre de bacs de différentes couleurs, selon le contenu, comme ceux qu’on voit dans la rue : un bac adéquat pour les ordures ménagères ; un autre pour tout ce qui est en matière plastique ; un autre pour tout ce qui est à base de métal; un autre encore pour tout ce qui est en papier ; un autre enfin pour tout ce qui est en verre, etc.

Cinq bacs au total, sur lesquels figureraient les noms des déchets en question afin de permettre aux enfants de s’initier dès leur jeune âge au tri sélectif et ce, en distinguant ces déchets à travers leur nature respective. Bien entendu, cette solution n’exclut pas, dans un deuxième temps, peut-être quelques mois après l’entame des séances proprement dites et surtout, surtout au terme ­—ou au courant— d’une vaste campagne télévisuelle de sensibilisation, la pose de bacs similaires dans la rue et ce, pour l’ensemble des citoyens.



Un enseignement salvateur pour les futures générations



Et, tant qu'à faire, pourquoi ne pas prévoir chaque jour que Dieu fait, avant l'entame des cours proprement dits, durant ne serait-ce que les cinq à dix premières minutes consacrées à une instruction civique enfin réhabilitée, de courtes séances d'explication et de vulgarisation où les élèves seraient progressivement familiarisés à cette gestion des déchets, d'abord théoriquement, ensuite de façon concrète sur le terrain, et peu à peu à travers l'extension graduelle de cette formule à d'autres actes civiques quotidiens tout à fait banals dans la forme, mais o combien salvateurs dans le fond ?

Ces courtes séances en question qui, à l'image, par exemple, de ce que font quotidiennement les Japonais et ce, à chaque entame de pareilles séances lesquelles, dans leurs écoles, les familiarisent avec les fondamentaux en matière de gestes salvateurs en cas de séisme, ces courtes séances donc, ne seraient-elles pas tout aussi salvatrices pour nos futurs citoyens et ce, dans le domaine qui nous concerne directement en tant qu'Algériens, à savoir le respect «stricto sensu» de notre environnement ?

Cela ne pourrait, pour ce qui est de la finalité, signifier qu'une chose : c'est là en effet, sur les bancs de l'école, que se joue en grande partie, de façons permanente et déterminante, l'accès de l'Algérie à la normalité internationale et, pourquoi pas, à la modernité. Modernité en ce qu'elle pérennisera, à travers l'adhésion à l'universalité, l'existence d'un État de droit fort et une consubstantielle citoyenneté des Algériens.

Kamel Bouslama