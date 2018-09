Recyclage du plastique en Algérie : Un trésor abandonné dans la nature

Le plastique représente, à lui seul, 60 à 80% des déchets déversés dans la nature, notamment en milieu marin. La non exploitation de ce déchet fait perdre au moins 8,64 milliards DA/an à l’Algérie qui, plus est classé cinquième «puissance» mondiale en matière de consommation de sacs en plastique, après les Etats-Unis d’Amérique, le Maroc, la France et l’Australie.

Notre pays est également le plus grand importateur de plastique sous forme primaire, à l’échelle africaine. Et ce n’est qu’aujourd’hui que notre pays parle du développement de la production locale des matières premières plastiques afin de donner un nouvel élan à sa filière de plasturgie. "Nous sommes en train de travailler sur la délocalisation industrielle vers l'Algérie pour le développement de la plasturgie qui concernent toutes les activités de l'industrie, notamment celle de l'automobile", a déclaré M. Medjoubi le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines lors de l'ouverture du 5e Salon international des plastiques et composites pour l'Algérie, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest (Plast Alger 2018).

Selon lui, le développement de la production locale des intrants utilisés dans la plasturgie, va non seulement permettre de relancer cette filière industrielle, mais contribuera aussi à réduire sensiblement la facture des importations..L'Algérie a importé 2,03 milliards de dollars d'intrants pour l'industrie de plastique en 2017, contre 1,9 milliards de dollars en 2016 et 1,7 milliards en 2015, d'après les chiffres du Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (CNIS). Toutefois, les efforts pour relancer la filière plasturgie en Algérie doivent se faire en harmonie avec l'impératif de protéger l'environnement, ce qui impose la nécessité de développer l'industrie de recyclage. Or, en Algérie, ce domaine reste très peu exploité. «la collecte des déchets est le maillon faible dans le processus de recyclage du plastique», nous dira une responsable d’une startup spécialisée dans le domaine. Dans des pays qui investissent réellement dans le recyclage du plastic, Les bouteilles à boissons en PET vides se déposent dans tous les points de vente.

Mais on trouve aussi des conteneurs de collecte dans les villes et les communes, dans les écoles et les hôpitaux, près des stations-service, dans les gares ferroviaires, près des kiosques…



L’innovation algérienne pour le recyclage des déchets plastiques



Un enseignant chercheur algérien de l’université de Sétif, Saïd Bouhelal, a mis au point en 2017 un procédé révolutionnaire permettant de recycler les déchets de plastique, en les décomposant et en leur faisant retrouver leur configuration initiale. Ce procédé consiste à faire subir à ces plastiques un mécanisme réactionnel permettant, à partir de leur état, de les régénérer sous leur forme initiale dotés, en outre, de propriétés physico-chimiques permettant des «applications plus importantes et plus diverses» Cette découverte permet de proposer des solutions pour l’exploitation de milliards de tonnes de déchets de plastique. Près de 95% des déchets en plastique sont brûlés, enfouis ou encore jeté à la mer. Cela a un très mauvais impact sur l’environnement. Le professeur Bouhbal propose de régénérer ce plastique. Le professeur Bouhlal a déposé ses brevets aux Etats-Unis, où il a trouvé un écosystème favorable à l’exploitation de ses recherches. Il sera exploité prochainement dans la plus grande déchèterie d’Inde.

F. Larbi.