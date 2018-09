L’éco-école Larbi-Tebessi de Ain Benian : Les élèves engagés dans le recyclage

L'invasion des bouteilles en plastique : nous sommes tous concernés ! Ces dernières encombrent les ménages, jonchent rues et bacs à ordures de la capitale… Les élèves de l’école Larbi-Tebessi se distinguent pour leur effort constant de ramassage de cette matière recyclable.

Sur le chemin de l’école, ils sont appelés à ramasser bouteilles et canettes pour les ranger dans un bac. Belle initiative qui vise en premier lieu la protection de l’environnement.

Pourquoi ne sont-elles pas nombreuses ces personnes qui innovent, créent, mobilisent en conférant aux enfants et aux jeunes la capacité de développer un sens très fort de l’éthique ? Pourquoi ceux qui ont de l’influence sur ces enfants, ces adolescents et ces jeunes on ne leur donnent pas les moyens nécessaires pour devenir des acteurs du changement ? Mme Yasmina Benchaker, directrice de l’école primaire Larbi Tebessi de Ain Benian fait partie de ces responsables qui ont, à force d’effort et d’innovation, réussi à faire de leurs établissements des écoles modèles où il est agréable d’être scolarisé. A l’aide d’outils pédagogiques, d’interventions en classe et de visites de site, Mme Yasmina Benchaker a su développer chez ses élèves un comportement éco-citoyen en modifiant leurs habitudes de vie, à l’école comme à la maison.

Elle est l’initiatrice d’un projet de recyclage avec la contribution de l’association des parents d’élèves qui consiste a faire aux élèves des gestes écologiques basique en leur demandant de ramasser et de mettre de côté les boîtes, les bouteilles en plastique les canettes rencontrés sur le chemin de l’école. Les élèves apprennent ainsi comment des bouteilles en plastique abandonnées peuvent devenir des ressources et non un gaspillage.

Se prêtant au jeu les enfants ont créé une véritable compétition de qui ramassera le plus de bouteilles possible poussant ainsi leur directrice a signer des conventions avec des recycleurs qui viennent récupérer le plastique ramassé. L’argent généré par ce projet sert a financer les besoins de l’école a l’exemple d’une salle de projection, des aires de jeu, d’une basse cour pour les sciences naturelles et d’un jardin botanique au grand bonheur des enfants . Hygiène, chauffage central, couleurs, plantes, fleurs et animaux: l’école primaire Larbi-Tébessi d’Aïn Bénian, dans la wilaya d’Alger, est assurément un modèle qui doit inspirer les autres établissements du pays. La conjugaison des efforts de la direction, de l’APC et de l’association des parents d’élèves a réussi à produire les conditions idoines pour la scolarisation des enfants.



Qu’en est-il de l’éducation au développement durable ?



L’émergence d’une conscience verte en Algérie doit, en effet, se transmettre doucement, mais sûrement, des plus grands aux plus petits, mais cela ne doit pas se limiter à l’éducation scolaire. Ce sont les gestes simples de tous et particulièrement des adultes qui doivent inciter et éduquer les plus jeunes à la protection de l’environnement et de la nature. «L’éducation consacrée au développement durable a pour objectif de donner des éléments de réflexion aux élèves autour des questions environnementales, économiques et socioculturelles. Il ne s’agit pas d’une nouvelle discipline, il faut envisager l’éducation au développement durable comme transversale à l’ensemble des disciplines de l’enseignement et cela tout au long de la scolarité. Elle peut également prendre forme lors de moments spécifiques, tels que les classes vertes par exemple.

L’objectif est de développer une conscience planétaire chez les élèves, afin que demain, ils puissent avoir conscience de l’implication de l’Homme sur l’environnement, mais surtout afin de leur donner la volonté et la capacité d’agir pour protéger leur environnement. L’éducation au développement durable s’appuie sur trois piliers : la société, l’environnement et l’économie» dira Mme Nawel Mebarki, récupératrice, recycleuse et professeure de sciences à Alger.

Farida Larbi