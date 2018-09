Augmentation des transferts sociaux

L’enveloppe budgétaire qui sera allouée aux transferts sociaux connaîtra une augmentation pour l’exercice 2019 par rapport à l’année 2018, avec un montant de 1.763 milliards de DA, contre 1.760 milliards de DA. Une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA sera allouée aux transferts sociaux durant l’exercice 2019 (contre 1.760 milliards de DA en 2018). Ce montant représente près de 21% de la totalité du budget de l’État de l’année 2019 qui est près de 8.560 milliards de DA (mds DA). Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront, notamment plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 290 mds DA sont destinés aux retraites et auxquels s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse nationale des retraites (CNR). Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la politique publique de santé, et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat, auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour ce secteur par le Fonds national d’investissement (FNI), précise la même source.