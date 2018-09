M. Bouhadja reçoit l’ambassadeur d’Egypte : Promouvoir la coopération parlementaire

L'état des relations algéro-égyptiennes et leurs perspectives ont été au centre d'une rencontre qui a réuni hier le président de l'APN, Saïd Bouhadja, et l'ambassadeur d'Égypte, Omar Ali Abou Eich. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales et leurs perspectives, et mis l'accent sur l'impératif de booster la coopération parlementaire, à travers la relance des groupes d'amitié et l'échange de visites et de délégations, a indiqué un communiqué de l'assemblée.

Pour sa part, M. Bouhadja a salué les relations historiques qui lient les peuples des deux pays, soulignant la position «constante de l'Algérie qui refuse toute ingérence dans les affaires internes des pays, et appelle à faire prévaloir le dialogue pour le règlement des crises». De son côté, l'ambassadeur égyptien a salué les bonnes relations qui lient l'Algérie à l'Égypte, et «le rôle pivot de l'Algérie dans la consécration des facteurs de la paix et de la stabilité dans son environnement géopolitique».