Décès du président vietnamien :M. Bensalah signe le registre de condoléances

Le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, a signé, hier au siège de la résidence de l'ambassadeur du Vietnam à Alger, le registre de condoléances, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, suite au décès du président Tran Dai Quang, le 21 septembre, à l’âge de 61 ans. «Nous avons appris avec affliction la disparition de M. Tran Dai Quang, président de la République socialiste du Vietnam.

En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au nom de l'Algérie peuple et gouvernement et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées, auxquelles je joins mes sentiments les plus sincères de solidarité et de compassion au gouvernement et peuple vietnamiens ami, ainsi qu'à la famille du défunt», a écrit M. Bensalah sur le registre de condoléances. «Je m'incline respectueusement à la mémoire du défunt qui a consacré sa vie au service du peuple et du gouvernement vietnamien ami, et n'a ménagé aucun effort pour le renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération existant entre l'Algérie et le Vietnam depuis la période de leur lutte commune pour la liberté et l’indépendance», a ajouté le Président de la chambre haute du Parlement.