Certificats médicaux d’arrêt de travail : Baisse de 2% en 2018 à Alger

Les services de l’Agence de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) d’Alger ont enregistré, lors du premier semestre de 2017, plus de 83.000 certificats médicaux d’arrêt de travail, tandis que leur chiffre a baissé, lors de la même période de 2018, pour atteindre 70.000 certificats, grâce au contrôle strict des certificats médicaux de complaisance (illégaux), a-t-on appris hier auprès des mêmes services. «Le nombre des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail a atteint en 2017 plus de 83.000 certificats contre 70.000 certificats en 2018, soit un recul de 2%, grâce au contrôle strict, par les services de la CNAS, des certificats médicaux de complaisance (illégaux)», a déclaré le directeur de l’agence CNAS d’Alger, Mahfoud Driss, au sujet des «certificats médicaux de complaisance». Il a rappelé que le contrôle strict de ce type de certificats s’effectuait conformément aux orientations du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et du directeur général de la CNAS visant à mettre fin aux certificats de complaisance qui occasionnent de grandes pertes au Trésor public». Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, avait rappelé, en juillet dernier, que le nombre d’ordonnances médicales remboursées par la CNAS en 2017, s’était élevé à plus de 64 millions d’ordonnances et que le nombre d’indemnités journalières concernant les arrêts de travail avait dépassé les 14 millions au cours de l’année 2017, avec un coût de plus de 16 milliards de DA. Le ministre avait indiqué que ces chiffres «révèlent clairement l’existence de dépassements et d’un grand excès en termes de recours à ce droit par les assurés sociaux». Concernant la carte Chifa, M. Driss a révélé que plus de 3.800 cartes Chifa avaient été gelées durant le premier semestre de 2018 dans la wilaya d’Alger dont 2.600 avaient été réactivées (après régularisation de la situation des concernés), tandis que 1.500 cartes Chifa demeurent gelées actuellement.