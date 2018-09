ANSEJ : Vers la relance de plusieurs activités gelées

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes a décidé de lever, à partir du mois en cours, le gel sur certains projets dont les activités avaient été arrêtées pour cause de saturation.

«Des instructions ont été données aux directions de wilayas en vue d’accepter un certain nombre de projets qui étaient gelés précédemment, tels que ceux relatifs aux stations de lavage et de graissage des voitures, à l’aménagement des espaces verts, à la mécanique générale et autres activités», a rapporté hier, la presse nationale.

Selon la même source, des mesures ont, en effet, été prises aux fins de relancer nombre de projets d’investissement qui étaient gelés ces dernières années en raison de la saturation du marché. Cela dit, l’octroi des projets sera tributaire des besoins et de la nature de chaque région, et cela pour assurer leur viabilité. De même que l’ANSEJ apportera tout son soutien aux projets acceptés. Pour commencer à recevoir et à étudier tous les dossiers déposés par les jeunes souhaitant créer les projets concernés, les services de l’Agence nationale pour le soutien et l’emploi des jeunes ont constitué les comités de sélection, de validation et de financement, dirigés par le responsable de l’antenne ANSEJ au niveau de la région. L’on apprend dans ce cadre que les antennes de l’ANSEJ, situées à travers les différentes communes et daïras, devraient commencer prochainement à recevoir les dossiers des jeunes et à fournir aux futurs entrepreneurs toutes les explications nécessaires quant aux conditions exigées pour la création des micro-entreprises. Il est question, notamment, de ne pas exercer une activité commerciale et de ne pas être salarié.



500.000 micro-entreprises et plus de 2 millions de postes de travail créés



Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a souligné qu’un demi million d’entreprises ont déjà été financées dans le cadre du dispositif. «Pas moins de 500.000 micro-entreprises ont été financées dans le cadre de ce dispositif», avait en effet indiqué le ministre qui était en visite de travail dans la wilaya d’Annaba.

Le ministre avait alors précisé que «ces projets ont permis la création de près de 2,25 millions d’emplois». M. Zemali, qui s’exprimait lors d’une cérémonie de remise de 42 arrêtés de concessions de terrain au profit de jeunes bénéficiaires de micro-entreprises pour l’extension de leurs activités au niveau de la zone d’activité commerciale (ZAC) d’El Bouni et Ain Berda, a également annoncé un nouveau décret signé par le Premier ministre.

Le ministre du Travail explique que ce décret permet aux jeunes qui autofinancent leurs projets de bénéficier des avantages fiscaux et parafiscaux, fixés préalablement au profit des bénéficiaires de projets financés par les dispositifs d’aide à l’emploi. Il a aussi mis en avant le fait que cette nouvelle disposition «conforte les jeunes dans leurs démarches de créer richesse et emploi».

Le ministre – et tout en rappelant que cette nouvelle disposition s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour l’accompagnement des jeunes porteurs de projets – a fait remarquer que les efforts de l’Etat dans ce sens visent, en fait, à encourager cette catégorie de la société à concrétiser leurs projets dont le montant ne dépasse pas les dix millions de dinars. Il est question également de répondre au mieux au souci constant de booster et développer les différentes formules d’emploi.

Il convient de signaler enfin que l’ANSEJ se porte bien puisque le taux de recouvrement des crédits bancaires contractés dans le cadre de ce dispositif qui contribue, il faut le dire, à l’absorption du chômage est de l’ordre de 84%.

Soraya Guemmouri