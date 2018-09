M. Mohamed Mebarki, ministre de la formation et de l’enseignement professionnels : « La réforme commence à porter ses fruits »

«Les réformes initiées, il y a quelque années au niveau du secteur de la Formation professionnelle, commencent à porter leurs fruits», a déclaré, hier, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

M. Mohamed Mebarki qui s’est exprimé sur les ondes de la Chaîne3 a souligné l’engouement des jeunes pour s’inscrire dans les filières de la formation professionnelle.

«On constate ces derniers années un meilleur engouement des jeunes à rejoindre les bancs de CFPA en vue d’acquérir un métier leur permettant d’être d’abord à l’abri et se frayer un chemin dans la vie professionnelle», a noté le ministre, précisant que cette situation est, en faite, due à l’amélioration de la qualité de la formation.

M. Mebarki a, dans ce contexte, indiqué que son secteur s’attelle à assurer une formation adaptée à la demande d’une ressource humaine bien qualifiée pour la sphère économique. « Il faut que la formation dispensée et les spécialités ouvertes facilitent l’employabilité du jeune», a-t-il expliqué.

Le premier responsable a estimé le nombre des stagiaires inscrits au durant les deux sessions de la formation et l’enseignement professionnels entre 650.000 et 700.000 jeunes. «La formation professionnelle s’adresse essentiellement aux jeunes qui ont quitté, pour une raison ou pour une autre, le système scolaire et s’adresse aussi aux travailleurs pour parfaire leurs connaissances et leurs compétences», a-t-il indiqué. Et d’ajouter «Je ne considère pas les élèves qui quittent le système scolaire et qui intègrent la formation professionnelle, comme faisant partie «des lots de déperditions scolaires».

Le ministre a, dans le sillage, souligné le rôle de la formation professionnelle en tant que segment du système éducatif et de l’enseignement en Algérie. «Notre responsabilité est de former et de produire des ressources humaines qualifiées qui puissent servir au fonctionnent de l’économie nationale», a-t-il noté, ajoutant que sortir de l’enseignement général pour aller vers la formation professionnelle «ce n’est ni un travers ni un échec». Poursuivant ses propos, M. Mebarki a indiqué que 77% des jeunes diplômés de la formation professionnelle trouvent un emploi «en moins de six mois», contre 83% au cours de l’année 2017.

Pour le ministre, l’amélioration de l’adéquation entre les demandes formulées par la sphère économique et le système de formation professionnelle, pourrait contribuer à améliorer davantage ces pourcentages et contribuer à lutter contre le chômage.

Notons que 400.000 postes de formation, couvrant 23 branches professionnelles, ont été proposés au titre de cette rentrée de la formation et de l’enseignement professionnels, un secteur dont le rôle intégrateur, tant économique que social, s’affirme d’année en année.

En matière d’offre de formation, 478 spécialités sont proposées aux demandeurs de formation, dont 54 nouvelles pour l’année 2018, sanctionnées par des diplômes d’Etat. Une nouvelle branche, Art, Culture et Patrimoine, a été introduite, dans la nomenclature des branches professionnelles.

Le secteur offre divers spécialités relevant du domaine de l’industrie représentant «25,40% de l’offre globale, alors qu’elle ne dépassait pas les 22,7% en septembre 2017», ou la filière hôtellerie, tourisme et artisanat qui représente «15,69% de l’offre, alors qu’elle représentait seulement 10,3% aux cours de la même session de l’année dernière». La filière du BTP connaît également une évolution représentant 12,41% de l’offre globale, et il s’agit de même pour la filière de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire qui représente 9,31%. Rappelons que pour cette session, les inscriptions relatives à la rentrée professionnelle ont été prolongées jusqu’au 30 septembre à travers le territoire national.

Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès des jeunes candidats aux établissements et centres de formation et leur permettre de finaliser les procédures d’inscription, tout en accordant aux élèves n’ayant pas réussi à décrocher le baccalauréat ou le brevet d’enseignement moyen (BEM), une chance d’acquérir des compétences professionnelles et d’obtenir un diplôme leur permettant d’intégrer le monde du travail, a affirmé le ministre.

Il convient de noter qu’il existe actuellement plus de 1.300 établissements de formation professionnelle entre centres et instituts repartis à travers l’ensemble du territoire national et dont l’encadrement est assuré par plus de 28.000 enseignants formateurs.

Kamélia Hadjib