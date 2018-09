L’Association nationale de la promotion de la culture de la paix invitée de notre Forum

L’Organisation nationale de promotion de la culture de la Paix et de la Réconciliation nationale répond à l’appel du Président de la République et annonce son adhésion au Front populaire, afin de garantir la stabilité de l’Algérie et sa résistance face à toutes les manœuvres internes et menaces externes.

«Le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la Patrie. C'est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité qu'il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale, qui a porté ses fruits, et qu'il entend préserver. Le peuple entend garder l'Algérie à l'abri de la Fitna, de la violence et de tout extrémisme, en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.» Extrait du préambule de la Constitution algérienne.

Le 15 août 2005, Abdelaziz Bouteflika, qui avait promis d’éteindre les feux de la fitna, en mettant, six ans avant (1999), le processus de la concorde civile dans le sillage de la Loi sur la Rahma, annonçait l’organisation d’un référendum sur un projet de «Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale». Quand bien même décriée par certaines parties au motif qu'elle constituerait une forme d'absolution de tous ceux qui ont fait couler le sang des Algériens, le peuple algérien a fait confiance à son Président. Pour preuve, le projet a été, le 29 septembre 2005, plébiscité à 97,36 % avec un taux de participation très élevé. Et depuis, on ne cesse de répéter que ce choix des plus salutaires a été le meilleur rempart de l'Algérie face aux manœuvres et aux complots qui l’ont ciblée, au nom du Printemps arabe. Il s’est aussi révélé être un puissant levier pour la reconstruction du tissu de la nation et la reconstitution de la cohésion nationale et de l'unité du pays. L’Organisation nationale pour la promotion de la culture de la Paix, qui s’est tracé, depuis 2011, année de sa création, un ensemble d’objectifs qui ont pour but de poursuivre le processus de réconciliation nationale, qui vise, notamment, à effacer les effets de la tragédie nationale, a choisi notre Forum pour marquer la célébration du 13e anniversaire de l’adoption de ce projet, qui a permis aux Algériens de tourner une page douloureuse de son histoire. Mme Fatma-Zohra Bousbaa, qui a sillonné tout le territoire national pour prêcher l’importance du renforcement des liens de fraternité et du rétablissement de la confiance et la tolérance entre les citoyens, a réussi dans cette mission. Et pour cause, le Centre de presse d’El Moudjahid s’est avéré trop exigu pour contenir tous ses invités. On citera, entre autres, l’ambassadeur de la République arabe sahraouie, le représentant de l’ambassade de l’Etat de Palestine, le commandant des Scouts musulmans algériens (SMA), les représentants de l’UNPA, de l’UGCAA, des Zaouias... Dans son intervention, Mme Bousbaa a tenu à rappeler que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale portée par le Président Bouteflika, un homme de paix, reste un modèle algérien à suivre pour promouvoir le vivre ensemble.

D’autres nations s’en inspirent pour retrouver paix et stabilité, car, dit-elle, elle représente un choix conscient qui privilégie l’intérêt suprême de la nation, un fait de civilisation. Par cette voie, a-t-elle poursuivi, l’Algérie s’est attelée à rassembler tous ses enfants autour de nos valeurs millénaires de tolérance, de pardon et de solidarité. Dans son allocution, Mme Bousbaa s’est dite fière de voir, aujourd’hui, que cette expérience est source d’intérêt de la part de la communauté internationale qui en a fait un modèle du vivre ensemble.

Pour sa part, le célèbre imam Ali Aya, a estimé que «la célébration de cette date relève du sacré, car elle nous rappelle à tous l’arrêt de l’effusion de sang. Elle nous rappelle aussi l’œuvre d’un homme au courage politique sans égal. Les tentatives de réconciliation avaient, dit-il, démarré au début des années 90. Lui-même avait fait partie d’un comité présidé par Youcef Benkhedda mais sans résultats. Par la suite il avait sollicité le président Zeroual, et c’est ainsi qu’est venue la loi sur la Rahma. Mais il aura fallu attendre l’arrivée de Abdelaziz Bouteflika pour concrétiser l’objectif de voir les Algériens se réconcilier.

Ce n’était pas une mince affaire, car il fallait un grand courage politique pour faire accepter cette démarche». Pour l’imam Ali Aya, parler de la décennie noire et de la tragédie nationale, ce n’est nullement dans le but de faire peur ou intimider, comme certains veulent le faire croire, mais seulement pour se rappeler les moments difficiles et les sacrifices consentis. L’imam n’a pas manqué de saluer le Président de la République pour sa sincérité et son engagement dans l’arrêt de l’effusion de sang, et pour nous avoir permis de retrouver la sécurité et la stabilité.

Nora Chergui