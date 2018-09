Droit humanitaire international : formation au profit des magistrats

Dans le cadre de la poursuite du processus de réformes profondes engagées dans le secteur de la justice, l’aspect lié à la formation des magistrats revêt une importance capitale et traite de thèmes aussi nombreux que variés, tous en rapport avec l’évolution de la législation internationale. Hier à Alger, la résidence des magistrats a abrité une nouvelle session de formation au profit d’une vingtaine de juges, consacrée, cette fois-ci, au droit humanitaire international (DIH). Une initiative qui se veut être aussi le fruit d’une étroite coopération entre le ministère de la Justice et les représentants du Comité international de la Croix Rouge (CICR) en Algérie. Ouverte depuis hier, ladite session de formation s’étale sur une durée de trois jours. Son lancement s’est déroulé en présence des cadres du ministère de la Justice, du directeur général de l’Ecole supérieure de la magistrature M. Hocine Mabrouk, et notamment de la cheffe de la délégation du CICR en Algérie Mme Catherine Gendre. Celle-ci a, dans une brève allocution, tenu à relever l’importance de la coopération avec le ministre de la Justice, un département résolument engagé dans la promotion de l’Etat de droit et le renforcement des libertés individuelles et collectives. De son côté, le DG de l’ESM, tout en saluant l’excellente relation entretenue avec le CICR, a relevé l’importance de la coopération menée dans le domaine de la formation des magistrats. A ce propos, la session lancée hier porte sur divers thèmes qui ont fait l’objet de communications présentées par des experts en droit international humanitaire. L’on retient parmi eux, la présence de M. Omar Mekki, le coordonnateur régional du CICR pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ainsi que d’autres formateurs, tel M. Fouad Brahimi.

Quant aux thèmes de cette formation, ils traitent autant de l’histoire du CICR, des mesures prises par cette institution en faveur de la protection des populations et du respect du droit international humanitaire, notamment en période de conflits, des visites dans les lieux de détention et, bien évidemment, des principes majeurs de cette filière de droit international. L’action du CICR est fondée, rappelle-t-on sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels. En vertu des ces conventions, le CICR est donc une organisation impartiale, neutre et indépendante, à caractère humanitaire, dont la mission se rapporte à la protection des vies et de la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence.

La même organisation s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels. Elle apporte ainsi une aide humanitaire dans les situations d'urgence, et s’emploie à promouvoir le respect du droit international humanitaire et son intégration dans les législations nationales. Par ailleurs, et à l’instar des droits de l’homme, le droit international humanitaire vise lui aussi à protéger la vie, la santé et la dignité des êtres humains. Si le droit humanitaire ne s’applique que dans les situations de conflit armé, les droits de l'homme s’appliquent en toutes circonstances, en temps de paix comme en temps de guerre. Fondé sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, les Conventions de la Haye, ainsi que sur un certain nombre de traités relatifs aux moyens et méthodes de guerre, le droit international humanitaire ne comporte aucune disposition qui permette à un État de se soustraire à son application. Il doit donc être respecté en toutes circonstances.

Karim Aoudia