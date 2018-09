Syndicalisme africain : Promotion de la paix et de la sécurité

Les organisations syndicales affiliées à l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA), réunies hier à Alger, ont exprimé un fort désir d’émancipation et de rejet de toute tutelle ou velléité de domination que nourrissent encore à leur égard certains fonctionnaires d’organisations internationales, qui ne se sont pas débarrassés de leur «esprit colonialiste». Dans son discours distribué, mais pas lu à la tribune, puisqu’il préfèrera s’adonner à son exercice préféré, celui de laisser parler son «cœur», Sidi Said, le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), a parlé au nom de tous, en déclarant : «Nous, participants à cette rencontre, voulons des actions syndicales de solidarité qui visent l’émancipation du mouvement syndical dans le cadre d’une coopération internationale basée sur l’égalité et le respect des souverainetés des Organisations syndicales.» Et au patron de la centrale d’estimer que «seule cette démarche est à même de donner à l’action syndicale son universalité et son efficacité qui procurera le bien-être social et économique à la classe ouvrière à travers le monde». Plus explicite, Sidi Said poursuivra en affirmant, qu’ «aujourd’hui nous revendiquons une action syndicale internationale qui traduit la solidarité comme un instrument d’épanouissement des organisations syndicales au seul bénéfice des travailleurs dans leur quête de la justice et de l’équité sociales. Nous voulons une action syndicale internationale qui valorise la coopération intersyndicale, nous ne voulons pas des tentatives d’hégémonisme syndical». Et d’affirmer «bien plus, nous les rejetons». Dans son allocution orale, le patron de l’UGTA estimera qu’«au lieu d’aider les organisations syndicales africaines à s’épanouir, on exerce, au contraire, sur elles chantage et diktat». Et de dénoncer : «Des organisations syndicales sont menacées». Appelant les dirigeants syndicaux à la «révolte», Sidi Said dira que «c’est aux Africains de décider de leur avenir». Et de poursuivre: «Si nous sommes ici, nos décisions doivent être africaines, on ne doit pas nous dire ce qu’on doit faire, même au prix de nos adhésions.» Et d’ajouter: «En adhérant (aux organisations internationales) on a besoin de solidarité.»



« Nous avons la stabilité sociale. »



Pour expliquer cette attitude et notamment celle en direction de ceux qui excellent dans leur rôle de «donneurs de leçons», le SG de l’UGTA rappellera quelques faits que la centrale à eu à vivre durant son histoire récente et qui font que l’organisation algérienne, bien plus qu’une autre, connaît «la valeur de la solidarité» qu’il y a lieu de témoigner envers les autres. Ainsi, dira-t-il, «lorsque le pays faisait face au terrorisme et que des dirigeants syndicaux se sont rendus en Europe pour expliquer les affres du terrorisme, peu de capitales ont fait montre de cette solidarité qu’ils étaient partis chercher. «Dans le meilleur des cas, on nous a témoigné de la compassion», dira-t-il. Pis, selon lui, «ils nous reprochaient notre communion avec les institutions de la République».

Pourtant, dira-t-il, «sans cette alliance entre Algériens, le pays aurait définitivement sombré». Et d’affirmer que «c’est la société qui a fait reculer le terrorisme».

Mais «l’amertume ressentie a été dépassée puis transcendée en une expérience transformée en solidarité internationale». Sidi Said rappellera à l’assistance qu’en Algérie «des ponts ont été érigés pour reconstruire une économie alliée à une dimension sociale sans heurts et sans violences». Et d’affirmer en direction des détracteurs de cette démarche, considérée comme une «complicité» avec les pouvoirs publics, «qu’importent les remarques et les commentaires», ce qui compte c’est qu’aujourd’hui le pays jouit de la «stabilité sociale» qui sera par la suite complétée et renforcée par un dialogue permanent, par le biais de la mise en œuvre du pacte économique et social. Certes, fera-t-il remarquer, «il reste des choses à réaliser», mais, affirmera-t-il, «la paix et la stabilité sont visibles». Ajoutant que, pour ce faire, «nous avons payé le prix» : 500.000 postes d’emploi perdus, 24 milliards de dollars de destruction et 657 syndicalistes tués. Assumant parfaitement la démarche de l’UGTA, il soutiendra aller chercher le bien-être des travailleurs et la stabilité «sans violences». Intervenant à leur tour, le président de l’OUSA, son Secrétaire général et le représentant de l’Organisation internationale du travail (OIT) ont tous souligné la nécessité de mettre en place une nouvelle vision de la solidarité. Les pratiques syndicales actuelles sur le plan international sont inacceptables, selon eux. Du reste, il est attendu des travaux du symposium de «dégager certaines pistes sur la meilleure forme d’organiser la solidarité internationale». Pour Francis Atwoli, président de l’OUSA, la nécessité de réunir la paix est indispensable . «Sans la paix, on n’est pas près d’avoir le développement économique» qui est une condition sine qua non pour instaurer la stabilité. Selon lui: «Nous n’avons pas à mourir en Méditerranée», dira-t-il, faisant allusion aux milliers de migrants subsahariens qui ont péri lors de leur tentative de rejoindre l’Europe. C’est pourquoi aussi, il estimera que «les syndicats doivent élargir leur action à la paix».

Nadia Kerraz