Partenariat : Les Italiens intéressés

L’ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrera, a exprimé, mardi à Mostaganem, l'intérêt de son pays pour développer l'investissement dans le domaine industriel en Algérie. Lors de sa visite au Salon agricole international organisé à Mostaganem, M. Ferrera a indiqué que l’Italie demeure le premier partenaire économique de l’Algérie dans le domaine commercial, avec un volume d’échanges bilatéraux ayant atteint, l’an dernier, plus de 9 milliards de dollars. «Aujourd'hui, nous développons cette coopération équilibrée dans les deux parties, pour toucher l’investissement industriel», a-t-il souligné, ajoutant qu’«il y a d’importantes choses à réaliser dans ce domaine en Algérie». Dans ce sens, il a indiqué que l’Italie peut fournir davantage d’expériences et de savoir-faire dans le domaine de l'industrie agro-alimentaire et de la transformation, tout en affirmant que «nous sommes dans la bonne voie d'un partenariat gagnant-gagnant». Au passage, M. Ferrera a fait savoir que l’Italie, tout comme l’Algérie et les pays du bassin méditerranéen, s'intéresse au développement d’un modèle alimentaire méditerranéen, en vue de défendre les intérêts communs et de protéger des variétés alimentaires de la Méditerranée. Ce partenariat favorise, selon le diplomate italien, la préservation de la santé des peuples des deux rives de la Méditerranée et la réalisation du développement durable, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En conclusion, M. Ferrera a annoncé qu’il retournera dans la wilaya de Mostaganem dans les prochaines semaines, dans le cadre d'une mission d'aide des investisseurs italiens à nouer des relations de coopération avec leurs homologues algériens dans divers domaines.