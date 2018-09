L’ambassadeur de Serbie : « L’Algérie, un pont vers l’Afrique »

L’ambassadeur de Serbie, M. Alexandre Jankovic, a indiqué hier qu’une dizaine de compagnies s’engagent dans différents segments avec des partenaires algériens dans la construction, l’industrie pharmaceutique, les ressources en eau, l’électronique, le numérique et les TIC, situant les échanges commerciaux entre 40 et 50 millions de dollars. «En tout cas, je vais faire tout mon possible pour donner un plus à cette coopération et amener les sociétés serbes à collaborer davantage avec Condor et des sociétés algériennes», a-t-il dit. Revenant sur la visite qu’il a effectuée à Bordj Bou-Arréridj, le diplomate a déclaré qu’il s’est enquis des capacités dans le domaine de l’industrie avec Condor, notamment, qui est, selon lui, une entreprise fiable avec laquelle l’on peut faire du commerce.

Il a salué le modèle développé par le président du conseil d’administration de l’entreprise, qui est, a-t-il jugé, très intéressant, pas seulement pour les sociétés algériennes, mais aussi pour le continent africain, puisqu’il est devenu en moins de 20 ans un leader sur le marché algérien dans différents segments, et qui est en train de se diversifier. «Je pense que la diversification est un mot clé pour l’Algérie et même pour mon pays», a noté M. Jankovic, qui a rappelé que la Serbie a engagé une politique de diversification de son économie basée sur un processus de réindustrialisation. La Serbie est en train de rejoindre l’Union européenne, avec le statut de membre candidat, mais entretient de bonnes relations économiques avec les pays traditionnellement amis, la Russie, la Chine, l’Inde, le monde arabe, africain et asiatique», a-t-il affirmé.

M Jankovic a insisté sur le rôle que peut jouer l’Algérie dans ce cadre. «Nous devons d’abord développer la coopération entre l’Algérie et la Serbie, votre pays peut servir de pont pour les compagnies serbes pour s’implanter sur les marchés du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. N’oublions pas qu’il est le plus grand pays africain», a-t-il conclu, après avoir visité hier plusieurs usines du groupe Benhamadi, estimant que, cette année, les deux pays vont enregistrer une augmentation du niveau des échanges.

En marge de la visite de l’ambassadeur, le PDG de Condor, M. Abderrahmane Benhamadi, a annoncé que son groupe est en pourparlers avec une entreprise serbe spécialisées dans le pneumatique, pour l’installation d’une usine de fabrication en Algérie. «Cette usine, la première en Algérie, offrira la possibilité de répondre aux besoins du marché local pour ce produit, et de renforcer l’appareil de production dans le domaine de l’industrie mécanique», a-t-il précisé .

F. D.