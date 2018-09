Industrie automobile : Encourager les unités d’accessoires

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a appelé, mardi à Batna, les opérateurs de l’industrie automobile à encourager l’émergence d’unités d’accessoires de voitures.

Dans une conférence de presse animée au terme de sa visite de deux jours dans cette wilaya, le ministre a indiqué avoir demandé aux industriels activant dans le domaine de l’assemblage de voiture dans le pays «de commencer avec les hommes d’affaires à créer des entreprises de production des accessoires de voitures et à encourager les entreprises qui les fabriquent».

«L’important est de fabriquer les composants de véhicules qui représente la seconde phase après l’assemblage, tandis que la troisième phase sera celle de la fabrication de voitures dans le sens propre du terme», a ajouté le ministre.

À une question sur le plafonnement des prix des voitures, M. Yousfi a indiqué avoir «évoqué à plusieurs reprises la question», affirmant que «les industriels activant dans le domaine de l’assemblage de voiture doivent respecter le cahier des charges qu’ils ont signé, et que le prix de la voiture assemblée ne doit guère dépasser celui de la même voiture importée».

«Ils doivent aussi augmenter progressivement le taux d’intégration nationale, pour que, au fur à mesure qu’il progresse, les prix baisser graduellement», a-t-il ajouté. «L’unité que nous avons visitée, hier à Djerma (usine d’assemblage des véhicules Kia, de Global Group), a affirmé prévoir une baisse des prix entre 20 et 30% vers fin 2019», a ajouté le ministre, espérant «parvenir à ce résultat».

M. Yousfi a insisté sur la nécessité de créer une industrie automobile en Algérie à partir de l’activité d’assemblage, mais cela, a-t-il ajouté, exige de la patience et ne peut avoir lieu en une ou deux années, soulignant que ce processus a même pris 50 ans pour certains pays.

À une autre question sur le projet de l’usine de la marque Peugeot, le ministre a indiqué qu’il sera concrétisé à Oran, précisant que le site a été déplacé d’un lieu à un autre dans la même wilaya. Lors de la seconde et ultime journée de visite à Batna, le ministre a inspecté la nouvelle zone industrielle d’Aïn Yagout, et s’est enquis de l’avancement des travaux d’aménagement. Il a visité ensuite l’usine des turbines de gaz, en cours de réalisation en partenariat entre le groupe Sonelgaz, et l’américain General Electrics, puis la zone d’activités de la commune d’El-Madher.