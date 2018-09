M. Messahel à New-York : «L’Algérie maintient un haut niveau de vigilance dans la lutte antiterroriste»

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, s’est entretenu avec l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, M. Horst Köhler, a indiqué, mardi dernier, le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

M. Horst Köhler a, au cours de cette rencontre tenue en marge des travaux de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU, informé le ministre de ses efforts et de ses activités dans le cadre de son mandat visant à faciliter la reprise des négociations entre les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, a précisé le communiqué. Le ministre algérien des Affaires étrangères a, indique la même source, rappelé l’engagement de l’Algérie pour une solution politique, juste, durable, et mutuellement acceptable qui pourvoit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il a ajouté que cette solution ne peut être que le résultat de négociations directes, sans préconditions et de bonne foi, entre les deux parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Dans ce cadre, le ministre a également réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts du Secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel, ajoute le communiqué.



Entretien avec le Chef de la Mission au Mali



M. Messahel s'est également entretenu avec le Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali, M. Mahamat Salah Annadif. L’entretien a porté sur la situation au Mali, notamment les derniers développements du processus de paix et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, précise la même source. M. Annadif a fait part à M. Messahel des derniers développements intervenus au Mali, que ce soit sur le plan sécuritaire et politique ou précisément celui du parachèvement du processus de paix. Il a, à cette occasion, souligné le communiqué, exprimé ses remerciements à l’Algérie pour son engagement continu en faveur de la paix et de la stabilité au Mali en accompagnant les parties maliennes sur la voie du dialogue et de la réconciliation, en vue d’accélérer la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre du processus de paix dans ce pays. M. Messahel s’est, pour sa part, félicité des développements encourageants de la situation au Mali, en réitérant l’importance pour les parties maliennes de poursuivre la mise en œuvre de l’Accord de paix, dans le cadre de la démarche de l’appropriation du processus, du dialogue et de la réconciliation. Il a également réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts des Nations unies et son engagement aux côtés des parties maliennes dans le cadre de sa présidence du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix, conclut le communiqué.



Rencontre Köhler-Hale à New York sur fond de relance des négociations



L’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a rencontré mardi dernier à New York le sous-secrétaire d'Etat américain aux affaires politiques, David Hale, pour discuter de la question sahraouie, alors que l’ONU s’active pour lancer un nouveau round de négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc. La rencontre s’est déroulée à huis clos à New York City, selon l’agenda du département d’Etat, publié à l’occasion de la participation de la délégation américaine au débat général annuel de l’Assemblée générale de l’ONU. L’entretien portera sur la question du Sahara occidental, se limite-t-il à préciser. Les Etats-Unis, préoccupés par le statu quo qui prévaut au Sahara occidental, ont déclaré en avril à l’issue du vote prorogeant le mandat de la Minurso, qu’ils s’attendaient à une reprise des pourparlers d’ici à octobre. Vendredi, le département d’Etat a réitéré, dans une réponse écrite transmise à l’APS, son plein appui au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination (...), réaffirmant sans ambages l’appui de Washington aux efforts de médiation menés par Horst Köhler ainsi qu’au mandat de la Minurso qui consiste à organiser un référendum d’autodétermination au Sahara occidental. La rencontre Köhler-Hale intervient quelques jours avant la date du 28 septembre fixée par la délégation américaine pour la remise du rapport du SG de l’ONU sur le Sahara occidental au Conseil de sécurité. Selon des sources proches du dossier, le rapport est prêt à être transmis au Conseil de sécurité. Sa présentation est prévue pour octobre.



À l’ONU, l’Afrique du Sud appelle à « sécuriser » le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination



Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé mardi dernier à New York à garantir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, soulignant l’urgence pour la communauté internationale d’intensifier ses efforts pour résoudre ce «conflit prolongé». «Nous devons de la même façon intensifier nos efforts pour sécuriser le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à la pleine souveraineté nationale», a déclaré Ramaphosa à la tribune de l’ONU, alors qu’il s’exprimait lors du débat annuel de l’Assemblée générale. Le président sud-africain qui évoquait les questions de Palestine et du Sahara occidental, a affirmé que les Etats membres devaient «agir avec urgence» pour résoudre ces «conflits prolongés et insolubles». «Au moment même où nous discutons (à cette assemblée), de jeunes gens perdent leurs vies et les avenirs sont détruits. Les mesures que nous devons prendre pour mettre fin aux conflits et à la guerre sont urgentes», a déclaré Ramaphosa, dont le pays a toujours manifesté un soutien indéfectible à la cause sahraouie. Dans son plaidoyer en faveur de la résolution des conflits persistants, le chef d’Etat sud-africain a indiqué qu’il ne suffisait pas d’arrêter les pertes et les souffrances humaines qu’endurent des millions de personnes mais d’agir aussi pour «empêcher la perte d’une autre génération». «Nous devons accepter notre responsabilité partagée, et notre intérêt commun, à mettre fin aux conflits et à utiliser les résultats du Sommet Mandela pour dynamiser l’ONU comme instrument efficace de médiation, de maintien de la paix et de reconstruction post-conflit», a-t-il poursuivi. Ramaphosa n’a pas manqué dans son discours d’exprimer sa profonde gratitude à l’Assemblée générale pour l’élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2019-2020. Plusieurs fois membre du Conseil de sécurité, l’Afrique du Sud va certainement redoubler d’efforts durant son mandat pour faire avancer la cause juste du peuple sahraoui.



Le GRIP appelle les pays de l’UE à ne pas fournir des armes au Maroc



Le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) a appelé les pays européens à refuser toute exportation d'équipement militaire à destination de Rabat, soulevant la question de l’occupation du Sahara occidental par le Royaume du Maroc et de nombreuses violations passées et présentes des droits de l'homme des Sahraouis. Le GRIP a mis en garde dans une récente note d'analyse les pays européens quant à leurs exportations d’armes vers le Maroc en insistant sur la non-conformité du transfert de ces équipements militaires avec les critères d’évaluation de pré-exportation établis par l'Union européenne dans la «Position commune». «Le Maroc continue d’occuper et de coloniser la plus grande partie du Sahara occidental», a fait savoir l’étude du GRIP, tout en évoquant «des pratiques répressives violentes et injustifiées concernant la liberté de mouvement, la liberté d’expression et d’association, le droit à un procès équitable ou encore la sauvegarde des droits économiques, sociaux et culturels» du peuple sahraoui. Dans cette note, le centre de recherche a rappelé également «la brutalité de l’arrivée marocaine dans les territoires sahraouis obligeant une grande partie de la population sahraouie à prendre le chemin de l’exil». «A l’heure actuelle, aucun Etat ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, territoire qu’il occupe depuis 1975», a relevé le GRIP dans son analyse. S'appuyant sur différentes sources documentaires et rapports des organisations internationales, le centre de réflexion a appelé les Etats de l'UE, à tenir compte dans leurs exportations d'armements sur les «violations répétées des droits fondamentaux qui sont commises par les autorités marocaines, notamment dans les territoires occupés du Sahara occidental».