Réhabilitation de la faune sauvage : Quelle stratégie ?

Les populations de perdrix gambra (alectoris barbara, ou h'djel thasekourth) auraient fortement déclinées, dès les années 1980. La régression de ses effectifs est le résultat d'une exploitation anarchique et abusive de ce patrimoine. La dégradation des habitats, le surpâturage, la mécanisation de l'agriculture, le braconnage et la prédation sont les causes principales de cette régression. C’est ce qu’a indiqué, dans une contribution, Mme Badia Lahmar, docteur en écologie et environnement, et directrice du Centre cynégétique de Zéralda. Elle ajoute que la perdrix gambra est le gibier sauvage le plus apprécié et le plus chassable en Algérie et en Afrique du Nord. Son importance se ressent dans la culture populaire et les pratiques de la chasse. Les populations de cette espèce sont inféodées aux paysages diversifiés en mosaïques et aux milieux pré-forestiers des montagnes et des plaines. Dans la mémoire collective, elle reste parmi les espèces les plus emblématiques des pays magrébins, mentionne-t-elle. «Dans le cadre du programme de réhabilitation de la faune sauvage et étant conscients des menaces qui pèsent sur notre biodiversité, en particulier les fortes fluctuations des populations naturelles de la perdrix gambra qui risque d'engendrer le déclin présumé de ses populations, le Centre cynégétique, en collaboration avec la Direction générale des forêts, la Conservation des forêts de Tizi Ouzou et de Médéa, ainsi que les Fédérations de chasse des deux wilayas ont entamé des opérations de repeuplement dans deux sites-pilotes», affirme la directrice. Elle explique qu’à Médéa, l'opération de repeuplement en est à sa deuxième année, un effectif de 600 perdreaux ont été lâchés durant le mois d'août afin de renforcer les 1.200 perdreaux déjà lâchés en 2017, l'évaluation préliminaire de l'opération durant la première année a permis d'avoir un taux de réussite de 25% .

Concernant la région de Tizi Ouzou, le protocole en est à sa première année, un effectif de 600 perdreaux ont été mis en volière d'acclimatation, le 27 août, le lâcher de ces perdreaux s'est effectué début septembre. Ces deux actions de repeuplement s'intègrent dans un plan d'action tracé conjointement avec les différents intervenants, et qui s'étalera sur trois années.



Les forêts ne doivent pas être des espaces stériles



«Nous tenons à signaler que les perdreaux lâchés sont issus de l'unité de sélection mise en place les années 2.000 dans le cadre d'un programme national de recherche, domicilié au centre cynégétique. Ce programme a mis l'accent sur la sélection d'une lignée de repeuplement à partir d'un génome sauvage provenant de la région de Médéa, depuis ce temps, le centre s'est engagé à assurer un processus de suivi sur le long terme afin de disposer d'une lignée de repeuplement et de capitaliser les connaissances scientifiques nécessaires à la production d'animaux de grande valeur génétique et sanitaire», a précisé la directrice. Les recherches ont démontré qu'il existe des alternatives en matière de renforcement des populations par le biais des lâchers d'oiseaux d'élevage issus d'une sélection rigoureuse.

Le centre prévoit, dans le cadre de son plan de gestion, d'entreprendre une série de lâchers de repeuplement dans différentes régions, et de généraliser cette action à d'autres régions- pilotes à bioclimats différents, ce qui permettra de comparer les résultats sous bioclimats différents. Le recours à ces lâchers de repeuplement permettra à participer à l'effort scientifique déjà initié ces dernières années par les prédécesseurs, pour que les forêts ne soient pas des espaces stériles et que la perdrix ne suivra pas le même chemin des espèces déjà disparues, conclut Dr Badia Lahmar.