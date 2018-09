Plan national sur le climat : Éviter l’effet de serre et des gaz toxiques

Le Secrétaire général du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Kamel Eddine Bellatrèche, a fait savoir, hier à Blida, que 22 départements ministériels participent dans la mise au point des grands axes du Plan national sur le climat.

«Quelque 22 départements ministériels ont participé à l'initiative de détermination des grands axes du Plan national sur le climat», a indiqué M. Bellatrèche à l’APS, en marge d’une journée d’étude sur la diplomatie climatique. Il a signalé que ces départements ont travaillé, deux années durant, avec le ministère de l’Environnement, pour la concrétisation de ce projet.

Chacun de ces départements a fait des propositions en relation avec son secteur d’activité, au titre de ce Plan réparti en trois axes principaux, à savoir «Adaptation avec les changements climatiques», «Éviter l’effet de serre et des gaz toxiques» et «Gouvernance climatique», a-t-il ajouté. Le responsable a souligné que ces trois axes contiennent 156 grandes activités relatives à la lutte contre les changements climatiques, dont la réhabilitation du barrage vert, l’élaboration d’études sur les grands risques au niveau du littoral et le suivi des maladies au nord et au sud du pays, à l’instar de la diarrhée chez l'enfant.La mise en œuvre de ce Plan national sur le climat interviendra après son adoption, sur une durée de cinq années renouvelables, suivant les événements climatiques et leurs modifications, a-t-il encore informé.



L’Algérie est un pays « actif et engagé »



L'Algérie est un pays «actif et engagé» dans les enjeux climatiques auxquels le monde fait face, tout en étant au diapason de toutes les politiques mondiales en matière de lutte contre les changements climatiques, a soutenu le chargé des relations avec l’Europe auprès du ministère des Affaires étrangères, Mokrani Ali. Il a relevé que l’Algérie avait «toujours contribué de façon efficiente dans ce domaine, au nom de l’Afrique, des pays de la Méditerrané et du Sud, et au profit des intérêts mondiaux», car les enjeux climatiques sont «transfrontaliers». M. Mokrani a toutefois plaidé pour l’engagement d’approches de coopération commune, tout en requérant un accompagnement mondial en la matière et en s’inspirant des expériences européennes, notamment. «La coopération dans le domaine climatique peut être à l’origine d’une véritable diplomatie de coopération et de mise en place de programmes opérationnels, pour renforcer les capacités algériennes à faire face aux changements climatiques, aux fins de lutter contre le phénomène des inondations, entre autres», a souligné M Mokrani. Il a soutenu que la coopération entre l’Algérie et les pays membres de l’UE, dans ce domaine, «peut l’aider à construire une économie verte (...), grâce à l’expertise européenne».