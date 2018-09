Grand angle : J’y suis, j’y reste !

Malgré son apparente impatience de mettre fin à la présence militaire US en Syrie, le président américain vient de renoncer à un départ imminent de ses troupes. Malgré l’annonce, le 4 avril dernier, du début de la fin de leur mission antiterroriste dans le pays, l’administration américaine vient de révéler le maintien de plus de 2.000 soldats américains répartis sur plus de 14 bases américaines en Syrie. Après l'Afghanistan où l'armée américaine est embourbée depuis 17 ans, les Etats-Unis se préparent ainsi à une autre présence illimitée, en Syrie cette fois. Le motif avancé cette fois-ci est la participation de militaires et d’experts iraniens aux côtés des troupes syriennes». «Nous ne partirons pas tant que les forces iraniennes resteront en dehors des frontières iraniennes, et cela inclut les alliés de l'Iran et les milices armées», a déclaré lundi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison- Blanche, John Bolton. Ce n'est pas la première fois qu'un responsable américain laisse entrevoir une présence américaine prolongée sur le sol syrien. En janvier, le Pentagone avait fait savoir que les Etats-Unis maintiendraient une présence militaire en Syrie «aussi longtemps que nécessaire» pour prévenir tout retour de l'EI. Et en juin, le ministre de la Défense, Jim Mattis, avait prévenu les alliés des Etats-Unis que quitter la Syrie dès la fin des combats contre l'EI serait une «bourde stratégique». Mais c'est la première fois qu'un départ des forces américaines est lié aussi directement à la présence de soldats iraniens et pro-iraniens en Syrie. Et surtout, un lien aussi direct change la nature de l'intervention en Syrie, justifiée légalement par la lutte contre les terroristes. Il ne s'agit plus d'une guerre contre l'EI mais d'une guerre indirecte contre l'Iran. Rex Tillerson, alors secrétaire d'État avant son limogeage, avait défendu le maintien d'une «présence militaire et diplomatique en Syrie». Il avait à l’époque prévenu qu'un «désengagement américain» fournirait à l'Iran, soutien de Damas, «une occasion en or pour renforcer encore davantage ses positions en Syrie». C'est l'autre grande crainte des experts, au moment où Damas et ses alliés iraniens et russes s'affichent de plus en plus comme les vainqueurs sur le terrain après sept ans de guerre.

M. T.