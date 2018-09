Actuelles du monde arabe

YEMEN : Le groupe d'experts mandaté par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU pour enquêter sur les crimes de guerre au Yémen a demandé hier aux Etats de renouveler leur mandat face à une situation «extrêmement alarmante».



RYADH : Une ligne de train à grande vitesse Haramain, qui reliera Mecqua al moukarama à El Madina al mounaourra via Djeddah a été inaugurée mardi pour permettre d'acheminer des hadjis et des voyageurs réguliers entre les deux villes saintes, ont rapporté les médias locaux.



DUBAï : Les Emirats arabes unis, principal partenaire de la coalition militaire sous commandement saoudien intervenant au Yémen, ont proclamé leur soutien à de nouveaux pourparlers sous l'égide de l'ONU, après l'échec de négociations entre belligérants du conflit dans ce pays, début septembre à Genève.



KHARTOUM : Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé mardi que le Royaume-Uni contribuait à hauteur de 13,5 millions de livres sterling (environ 17,8 millions de dollars américains) à ses programmes de résistance aux crises au Soudan.



NEW YORK (Nations unies) : Le roi Abdallah II de Jordanie a appelé mardi la communauté internationale réunie à l'ONU à un financement «urgent» de l'Agence pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), après la fin de la contribution américaine qui menace ses activités.



RABAT : La Marine royale marocaine a ouvert le feu mardi sur une embarcation de migrants en Méditerranée faisant un mort, une Marocaine de 22 ans, et trois blessés, dont un dans un état critique.



TUNIS : L'ONU, la Banque Mondiale et l'Union européenne ont annoncé mardi leur disposition à mettre en place un mécanisme d'aide à la Tunisie après les inondations survenues samedi dernier dans le gouvernorat de Nabeul ont rapporté des médias locaux.